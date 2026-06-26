ЄС офіційно пропонує виключити із програми захисту українців чоловіків призовного віку

Єврокомісія пропонує державам-членам подовжити дію тимчасового захисту для українських біженців на території ЄС іще на рік – до березня 2028 року. Разом із тим, з переліку осіб, які можуть розраховувати на притулок, виключаються чоловіки призовного віку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Європейський комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки війна продовжується, наша допомога також має продовжуватися. Тому ми презентуємо сьогодні пропозицію продовжити тимчасовий захист на ще один рік", – зауважив він.

Водночас захист більше не надаватимуть новоприбулим чоловікам 23-60 років, які підлягають мобілізації. Бруннер пояснив, що таке рішення ухвалене, щоб "система захисту залишалася ефективною і відповідала законним потребам України".

"Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не надається новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України через їхні військові зобов’язання згідно з українським законодавством, і саме це просила нас зробити Україна, і саме це ми робимо. Вона також відображає обговорення з державами-членами, звісно, особливо з тими, які приймають найбільшу кількість українських біженців", – підкреслив єврокомісар.

Натомість ті, хто отримав захист раніше, зможуть його продовжити.

Хто саме перебуває під тимчасовим захистом

Станом на 30 квітня 2026 року кількість громадян України із тимчасовим захистом в ЄС досягла 4,37 мільйона осіб. За один місяць цей показник зріс на 42 990 осіб (+1,0%), при цьому найбільший приріст зафіксовано у Польщі, Італії та Німеччині.

За даними Євростату, понад 98,4% усіх людей, які користуються тимчасовим захистом, є громадянами України. Структура цієї групи залишається майже незмінною:

43,3% – дорослі жінки;

– дорослі жінки; 30,1% – діти та неповнолітні;

– діти та неповнолітні; 26,6% – дорослі чоловіки.

Лідером залишається Німеччина, де під тимчасовим захистом перебувають 1 274 955 українців– це майже 29,4%від загальної кількості в ЄС.

На другому місці – Польща, яка прийняла 961 405 осіб, або 22,2% усіх українців зі статусом тимчасового захисту. Третю сходинку посіла Чехія, де наразі перебувають 379 820 українців, що становить 8,8% від загального показника.

Саме ці три країни залишаються головними центрами української вимушеної міграції з початку повномасштабної війни.

Повернеться 30% біженців

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук Елла Лібанова вважає, що чим довше триває війна, тим менше українців повернуться на Батьківщину після її завершення.

За її словами, наразі 70% жінок за кордоном працевлаштовані, що вказує на те, що вони не планують повертатися до України.

Лібанова припускає, що після припинення дії воєнного стану до України повернеться лише третина біженців. Вона також зауважила, що після завершення війни може розпочатися нова хвиля міграції. Йдеться про чоловіків, які, ймовірно, виїдуть за кордон, щоб возз’єднатися зі своїми родинами.