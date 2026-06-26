ЕС официально предлагает исключить из программы защиты украинцев мужчин призывного возраста

Еврокомиссия предлагает государствам-членам продлить действие временной защиты для украинских беженцев на территории ЕС еще на год – до марта 2028 года. Вместе с тем, из числа лиц, которые могут рассчитывать на убежище, исключаются мужчины призывного возраста.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Европейский комиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер, передает "Интерфакс-Украина".

"Поскольку война продолжается, наша помощь также должна продолжаться. Поэтому мы представим сегодня предложение продлить временную защиту на еще один год", - отметил он.

В то же время защиту больше не будут предоставлять новоприбывшим мужчинам 23-60 лет, подлежащие мобилизации. Бруннер объяснил, что такое решение принято, чтобы "система защиты оставалась эффективной и отвечала законным потребностям Украины".

"Наше предложение предусматривает, что временная защита не предоставляется новоприбывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины из-за их военных обязательств согласно украинскому законодательству, и именно это просила нас сделать Украина, и именно это мы делаем. Она также отражает обсуждение с государствами-членами, конечно, особенно с теми, которые принимают наибольшее количество украинских".

А те, кто получил защиту раньше, смогут ее продолжить.

Кто именно находится под временной защитой

По состоянию на 30 апреля 2026 года количество граждан Украины с временной защитой в ЕС достигло 4,37 миллиона человек. За один месяц этот показатель вырос на 42990 человек (+1,0%), при этом наибольший прирост зафиксирован в Польше, Италии и Германии.

По данным Евростата, сверх 98,4% всех людей, пользующихся временной защитой, граждане Украины. Структура этой группы остается почти неизменной:

43,3% – взрослые женщины;

– взрослые женщины; 30,1% – дети и несовершеннолетние;

– дети и несовершеннолетние; 26,6% – взрослые мужчины.

Лидером остается Германия, где под временной защитой находятся 1274955 украинцев – это почти 29,4% от общего количества в ЕС.

На втором месте – Польша, принявшая 961 405 человек, или 22,2% всех украинцев со статусом временной защиты Третью строчку заняла Чехия, где сейчас находятся 379 820 украинцев, что составляет 8,8% от общего показателя.

Именно эти три страны остаются главными центрами украинской вынужденной миграции с начала полномасштабной войны.

Вернутся 30% беженцев

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук Элла Либанова считает, что чем дольше идет война, тем меньше украинцев вернутся на Родину после ее завершения.

По ее словам, в настоящее время 70% женщин за границей трудоустроены, что указывает на то, что они не планируют возвращаться в Украину.

Либанова предполагает, что после прекращения действия военного положения в Украину вернется только треть беженцев. Она также отметила, что после войны может начаться новая волна миграции. Речь идет о мужчинах, которые, вероятно, уедут за границу, чтобы воссоединиться со своими семьями.