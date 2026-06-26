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ЕС официально предлагает исключить из программы защиты украинцев мужчин призывного возраста

беженцы
ЕС официально предлагает исключить из программы защиты украинцев мужчин призывного возраста / ГМС Украины

Еврокомиссия предлагает государствам-членам продлить действие временной защиты для украинских беженцев на территории ЕС еще на год – до марта 2028 года. Вместе с тем, из числа лиц, которые могут рассчитывать на убежище, исключаются мужчины призывного возраста.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Европейский комиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер, передает "Интерфакс-Украина".

"Поскольку война продолжается, наша помощь также должна продолжаться. Поэтому мы представим сегодня предложение продлить временную защиту на еще один год", - отметил он.

В то же время защиту больше не будут предоставлять новоприбывшим мужчинам 23-60 лет, подлежащие мобилизации. Бруннер объяснил, что такое решение принято, чтобы "система защиты оставалась эффективной и отвечала законным потребностям Украины".

"Наше предложение предусматривает, что временная защита не предоставляется новоприбывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины из-за их военных обязательств согласно украинскому законодательству, и именно это просила нас сделать Украина, и именно это мы делаем. Она также отражает обсуждение с государствами-членами, конечно, особенно с теми, которые принимают наибольшее количество украинских".

А те, кто получил защиту раньше, смогут ее продолжить.

Кто именно находится под временной защитой

По состоянию на 30 апреля 2026 года количество граждан Украины с временной защитой в ЕС достигло 4,37 миллиона человек. За один месяц этот показатель вырос на 42990 человек (+1,0%), при этом наибольший прирост зафиксирован в Польше, Италии и Германии.

По данным Евростата, сверх   98,4%   всех людей, пользующихся временной защитой, граждане Украины. Структура этой группы остается почти неизменной:

  • 43,3%   – взрослые женщины;
  • 30,1%   – дети и несовершеннолетние;
  • 26,6%   – взрослые мужчины.

Лидером остается Германия, где под временной защитой находятся 1274955 украинцев – это почти 29,4% от общего количества в ЕС.

На втором месте –   Польша, принявшая   961 405 человек, или   22,2%   всех украинцев со статусом временной защиты Третью строчку заняла   Чехия, где сейчас находятся   379 820 украинцев, что составляет   8,8% от общего показателя.

Именно эти три страны остаются главными центрами украинской вынужденной миграции с начала полномасштабной войны.

Вернутся 30% беженцев

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук Элла Либанова считает, что чем дольше идет война, тем меньше украинцев вернутся на Родину после ее завершения.

По ее словам, в настоящее время 70% женщин за границей трудоустроены, что указывает на то, что они не планируют возвращаться в Украину.

Либанова предполагает, что после прекращения действия военного положения в Украину   вернется только треть беженцев. Она также отметила, что после войны может начаться новая волна миграции. Речь идет о мужчинах, которые, вероятно, уедут за границу, чтобы воссоединиться со своими семьями.

Автор:
Светлана Манько