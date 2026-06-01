ЕС может ограничить временную защиту для украинцев призывного возраста

беженцы
Что будет с временной защитой украинцев в Европе / Depositphotos

Страны Европейского Союза обсуждают возможность изменений в систему временной защиты украинцев, в частности, потенциальное исключение из новых заявок мужчин призывного возраста.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Euractiv.

Программа защиты для беженцев

Речь идет о возможном пересмотре Директивы ЕС о временной защите, позволяющей украинцам проживать и работать в странах ЕС без обращения к национальным процедурам предоставления убежища. В настоящее время действие программы продлено до марта 2027 года.

По данным внутреннего документа Совета ЕС, среди рассматриваемых вариантов есть сужение действия защиты, в частности путем исключения новых заявителей-мужчин призывного возраста или лиц, покинувших Украину нелегально. В то же время отмечается, что возможные ограничения не будут касаться украинцев, которые уже получили статус временной защиты в ЕС.

В материале также отмечается, что Еврокомиссия и государства-члены обсуждают дальнейшее будущее программы, включая ее возможное продолжение или постепенное сворачивание с переходом к другим правовым статусам.

По состоянию на март 2026 года временная защита в ЕС имела 4,33 млн украинцев. Больше всего бенефициаров находятся в Германии, Польше и Чехии. В целом украинцы составляют более 98% всех участников программы.

Вернутся ли украинцы домой?

Напомним, по состоянию на конец марта 2026 года в Евросоюзе под временной защитой находится 4,33 миллиона украинцев, что на 68 980 человек (или 1,6%) меньше по сравнению с февралем 2026 года. Больше всего украинских беженцев   ныне находится в Германии, Польше и Чехии.

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук Элла Либанова считает, что чем дольше идет война, тем меньше украинцев вернутся на Родину после ее завершения.

По ее словам, в настоящее время 70% женщин за границей трудоустроены, что указывает на то, что они не планируют возвращаться в Украину.

Либанова предполагает, что после прекращения действия военного положения в Украину  вернется только треть беженцев. Она также отметила, что после войны может начаться новая волна миграции. Речь идет о мужчинах, которые, вероятно, уедут за границу, чтобы воссоединиться со своими семьями.

Автор:
Ольга Опенько