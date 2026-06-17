На разминирование агроземель в мае не поступило ни одного нового заказа

Программа гуманитарного разминирования сельскохозяйственных земель в 2026 продвигается критически медленно. В мае не было зафиксировано ни одного нового заказа на очистку аграрных земель от мин и других взрывоопасных предметов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение главы парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.

По данным Минэкономики, по состоянию на конец весны было завершено всего пять соглашений по разминированию земель общей площадью 0,6 тыс. га на сумму 38,4 млн. грн.

Общее количество заказов в рамках программы с апреля не изменилось и составляет 125 договоров на разминирование 24,9 тыс. га земель стоимостью 1,57 млрд. грн.

В мае работы продолжались по 27 договорам на площади 8,7 тыс. га. Кроме того, Центр гуманитарного разминирования объявил 37 аукционов на очищение еще 6,5 тыс. га земель. Ожидаемая стоимость этих работ превышает 760 млн. грн.

Гетманцев напомнил, что в этом году в государственном бюджете на гуманитарное разминирование предусмотрено 2 млрд. грн. В то же время, в 2025 году из выделенных 2,2 млрд грн фактически было использовано лишь 1,27 млрд грн, а почти 1 млрд грн остался неиспользованным.

По его мнению, существует реальный риск повторения такой ситуации и в 2026 году.

"Необходимо срочно масштабировать и изменять подходы к гуманитарному разминированию", - подчеркнул он.

По оценкам Счетной палаты, обнародованным в 2025 году, при нынешних темпах полное разминирование сельскохозяйственных земель может занять около 83 лет.

По данным, приведенным Гетманцевым, взрывоопасными предметами загрязнено 9,85 млн га земель, а на потенциально опасных территориях проживают около 6,4 млн украинцев.

Для аграрного сектора темпы разминирования имеют критическое значение, ведь от них зависит возврат земель к хозяйственному использованию, безопасность фермеров и возобновление производства на оккупированных территориях.

Добавим, с начала полномасштабной войны подразделения разминирования Сил безопасности и обороны Украины ликвидировали свыше 1 млн. взрывоопасных предметов.