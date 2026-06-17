На розмінування агроземель у травні не надійшло жодного нового замовлення

Програма гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель у 2026 році просувається критично повільно. У травні не було зафіксовано жодного нового замовлення на очищення аграрних земель від мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

За даними Мінекономіки, станом на кінець весни було завершено лише п'ять угод із розмінування земель загальною площею 0,6 тис. га на суму 38,4 млн грн.

Загальна кількість замовлень у межах програми з квітня не змінилася і становить 125 договорів на розмінування 24,9 тис. га земель вартістю 1,57 млрд грн.

У травні роботи тривали за 27 договорами на площі 8,7 тис. га. Крім того, Центр гуманітарного розмінування оголосив 37 аукціонів на очищення ще 6,5 тис. га земель. Очікувана вартість цих робіт перевищує 760 млн грн.

Гетманцев нагадав, що цьогоріч у державному бюджеті на гуманітарне розмінування передбачено 2 млрд грн. Водночас у 2025 році з виділених 2,2 млрд грн фактично було використано лише 1,27 млрд грн, а майже 1 млрд грн залишився невикористаним.

На його думку, існує реальний ризик повторення такої ситуації й у 2026 році.

"Необхідно терміново масштабувати та змінювати підходи до гуманітарного розмінування", — наголосив він.

За оцінками Рахункової палати, оприлюдненими у 2025 році, за нинішніх темпів повне розмінування сільськогосподарських земель може тривати близько 83 років.

За даними, наведеними Гетманцевим, вибухонебезпечними предметами забруднено 9,85 млн га земель, а на потенційно небезпечних територіях проживають близько 6,4 млн українців.

Для аграрного сектору темпи розмінування мають критичне значення, адже від них залежить повернення земель до господарського використання, безпека фермерів та відновлення виробництва на деокупованих територіях.

Додамо, від початку повномасштабної війни підрозділи розмінування Сил безпеки та оборони України ліквідували понад 1 млн вибухонебезпечних предметів.