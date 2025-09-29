Запланована подія 2

Розмінування в Україні: від початку повномасштабної війни знешкоджено понад 1 млн вибухонебезпечних предметів

розмінування
Протимінна діяльність в Україні. Фото: ДСНС

Від початку повномасштабної війни підрозділи розмінування Сил безпеки та оборони України ліквідували понад 1 млн вибухонебезпечних предметів. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Протимінна діяльність в Україні

За даними Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, підрозділи розмінування обстежили майже 6 500 км² територій, перевірили 9 691 км автодоріг, 10 164 км ліній електропередач та 3 748 км залізниць. Крім того, після проведення нетехнічного обстеження 37 тис. км² деокупованих територій визнано безпечними та доступними для використання.

Завдяки системній і координованій роботі операторів протимінної діяльності темпи розмінування зростають. Якщо у 2024 році було розміновано 38 км² територій, то лише цього року вже обстежено майже 150 км².

Нагадаємо, у серпні 2025 року оператори протимінної діяльності очистили 220 гектарів агроземель у межах п’яти договорів із Центром гуманітарного розмінування. Вартість цих робіт становила 13,2 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько