Міноборони відкрило полігон для тестування технологій розмінування

Міністерство оборони України офіційно відкрило навчально-випробувальний комплекс UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex), який стане платформою для розвитку й тестування сучасних технологій у сфері розмінування, цивільного захисту та екологічної безпеки.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Відкрито новий полігон

У перший день роботи новоствореного навчально-випробувального комплексу було презентовано продукцію українських підприємств, розробки наукових установ і технологічних кластерів.

Новий полігон оснащений трасами й смугами перешкод для випробування як легких, так і важких механізованих засобів розмінування. Окремі майданчики призначені для тестування безпілотних літальних апаратів, наземних роботизованих систем, металодетекторів, спеціалізованого обладнання для розмінування, об'єктів цивільного захисту та екологічного моніторингу.

Саме тут відбуватиметься накопичення досвіду у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту й екологічної безпеки, проводитимуться наукові дослідження та створюватимуться технологічні рішення. Комплекс стане платформою для впровадження інновацій у цих напрямках.

У відкритті полігону взяли участь фахівці Сил безпеки й оборони України, представники урядових структур, міжнародні партнери, представники бізнесу, оператори протимінної діяльності та міжнародних організацій.

"Цей комплекс є унікальним майданчиком як для практичного застосування, так і для міжвідомчої та міжнародної співпраці, а також для тестування українських та іноземних зразків у сфері протимінної безпеки, цивільного захисту та екологічного моніторингу", — зазначив полковник Руслан Берегуля, керівник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Про розмінування

Раніше повідомлялось, що українські військові навчатимуться розмінуванню за підтримки американської компанії Tetra Tech. Підготовка проходитиме на базі навчально-випробувального комплексу з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Кабмін спростив сертифікацію операторів протимінної діяльності, дозволивши подавати документи через портал “Дія” та врегулювавши розгляд апеляцій і скарг щодо порушення прав третіх осіб.