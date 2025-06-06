Минобороны открыло полигон для тестирования технологий разминирования

Министерство обороны Украины официально открыло учебно-испытательный комплекс UTTC (Russian Training and Testing Complex), который станет платформой для развития и тестирования современных технологий в сфере разминирования, гражданской защиты и экологической безопасности.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Открыт новый полигон

В первый день работы нового учебно-испытательного комплекса была презентована продукция украинских предприятий, разработки научных учреждений и технологических кластеров.

Новый полигон оснащен трассами и полосами помех для испытания как легких, так и тяжелых механизированных средств разминирования. Отдельные площадки предназначены для тестирования беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных систем, металлодетекторов, специализированного оборудования для разминирования, гражданской защиты и экологического мониторинга.

Именно здесь будет проходить накопление опыта в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, будут проводиться научные исследования и создаваться технологические решения. Комплекс станет платформой для внедрения инноваций по этим направлениям.

В открытии полигона приняли участие специалисты сил безопасности и обороны Украины, представители правительственных структур, международные партнеры, представители бизнеса, операторы противоминной деятельности и международных организаций.

"Этот комплекс является уникальной площадкой как для практического применения, так и для межведомственного и международного сотрудничества, а также для тестирования украинских и иностранных образцов в сфере противоминной безопасности, гражданской защиты и экологического мониторинга", — отметил полковник Руслан Берегуля, руководитель Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

О разминировании

Ранее сообщалось, что украинские военные будут учиться разминированию при поддержке американской компании Tetra Tech. Подготовка будет проходить на базе учебно-испытательного комплекса по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

Кабмин упростил сертификацию операторов противоминной деятельности, разрешив подавать документы через портал "Дія" и урегулировав рассмотрение апелляций и жалоб о нарушении прав третьих лиц.