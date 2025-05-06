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Украинские операторы механизированного разминирования пройдут обучение с участием Tetra Tech

разминирование
Украинские военные будут овладевать новыми методами разминирования / Минобороны

Украинские военные будут учиться разминированию при поддержке американской компании Tetra Tech.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Подготовка будет проходить на базе учебно-испытательного комплекса по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности (Ukrainian Training and Testing Complex – UTTC).

Главное внимание будет сосредоточено на практической составляющей обучения инструкторов, операторов средств механизированного разминирования и специалистов БПЛА по выявлению взрывоопасных предметов.

"Договоренность с Tetra Teсh — это еще один шаг к системной, технологической и живущей модели подготовки специалистов, способных эффективно действовать в условиях современных угроз", — отметила полковник Ольга Дробот, представитель Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

Что известно о Tetra Tech

Tetra Tech является ведущей компанией в области охраны окружающей среды, водоснабжения и устойчивого инфраструктурного развития, предоставляющей консалтинговые и инженерные услуги.

Tetra Tech в Украине занимается, в частности, проектами по гуманитарному разминированию.

Фото 2 — Украинские операторы механизированного разминирования пройдут обучение с участием Tetra Tech

Напомним, в Николаевской области хорватская компания Dok-ing успешно реализовала первый проект по краткосрочной передаче в аренду роботизированной машины MV-4 по разминированию.

Автор:
Татьяна Бессараб