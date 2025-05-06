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Українські оператори механізованого розмінування пройдуть навчання за участі Tetra Tech

розмінування
Українські військові опановуватимуть нові методи розмінування / Міноборони

Українські військові навчатимуться розмінуванню за підтримки американської компанії Tetra Tech. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що підготовка проходитиме на базі навчально-випробувального комплексу з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки (Ukrainian Training and Testing Complex – UTTC). 

Головна увага буде зосереджена на практичній складовій навчання інструкторів, операторів засобів механізованого розмінування та фахівців БпЛА з виявлення вибухонебезпечних предметів.

"Домовленість з Tetra Teсh – це ще один крок до системної, технологічної та живучої моделі підготовки фахівців, здатних ефективно діяти в умовах сучасних загроз", – зазначила полковник Ольга Дробот, представниця Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Що відомо про Tetra Tech

Tetra Tech є провідною компанією в галузі охорони довкілля, водопостачання та сталого інфраструктурного розвитку, яка надає консалтингові та інженерні послуги.

Tetra Tech в Україні займається, зокрема, проєктами щодо гуманітарного розмінування.

Фото 2 — Українські оператори механізованого розмінування пройдуть навчання за участі Tetra Tech

Нагадаємо, на Миколаївщині хорватська компанія Dok-ing успішно реалізувала перший проєкт з короткострокової передачі в оренду роботизованої машини MV-4 з розмінування.

Автор:
Тетяна Бесараб