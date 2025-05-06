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Українські оператори механізованого розмінування пройдуть навчання за участі Tetra Tech
Українські військові навчатимуться розмінуванню за підтримки американської компанії Tetra Tech.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Зазначається, що підготовка проходитиме на базі навчально-випробувального комплексу з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки (Ukrainian Training and Testing Complex – UTTC).
Головна увага буде зосереджена на практичній складовій навчання інструкторів, операторів засобів механізованого розмінування та фахівців БпЛА з виявлення вибухонебезпечних предметів.
"Домовленість з Tetra Teсh – це ще один крок до системної, технологічної та живучої моделі підготовки фахівців, здатних ефективно діяти в умовах сучасних загроз", – зазначила полковник Ольга Дробот, представниця Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.
Що відомо про Tetra Tech
Tetra Tech є провідною компанією в галузі охорони довкілля, водопостачання та сталого інфраструктурного розвитку, яка надає консалтингові та інженерні послуги.
Tetra Tech в Україні займається, зокрема, проєктами щодо гуманітарного розмінування.
Нагадаємо, на Миколаївщині хорватська компанія Dok-ing успішно реалізувала перший проєкт з короткострокової передачі в оренду роботизованої машини MV-4 з розмінування.