Українські сапери у Косові отримали міжнародну кваліфікацію з розмінування

Українські сапери завершили фінальний курс річної програми з підготовки за міжнародними стандартами, організований канадською організацією Mriya Aid.

У Косові українські сапери й фахівці з протимінної діяльності з різних служб, підпорядкованих Міністерству оборони та Силам оборони, успішно завершили 4-тижневий курс підготовки та отримали кваліфікацію фахівців з розмінування рівня 3 (IMAS Level 3) з міжнародних стандартах розмінування IMAS EOD.

Цей курс канадська організація Mriya Aid розпочала в березні 2024 року в рамках річної програми "Навчай та Екіпіруй" та за підтримки Канадської держави. Згідно з планом програми, канадська організація організувала навчання на базі розмінування МАТ Косово та забезпечила обладнанням 130 українських фахівців з розмінування.

Завдяки додатковим донорським коштам, які вдалось залучити, управлінська команда забезпечила додаткове обладнання та проходження курсів для 166 українських саперів з яких 19 - жінки. Деякі з випускників пройшли навчання не тільки рівня 1 і 2, а повернулися, щоб також пройти навчання рівня наступних рівнів. В цілому було отримано 176 сертифікацій IMAS, 47 з яких були з рівнів 3 (IMAS Level 3) і 3+ (IMAS Level 3).

Як зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля, програма Mriya Aid "Навчай та Екіпіруй" дозволила українським саперам здобути унікальні знання, натренувати практичні навички, і таким чином значно посилити національну спроможність в розмінуванні.

Він додав, що наразі потенційно забрудненими мінами та іншими вибуховими залишками вважається 139 тис. км² території України. Для її очищення потрібно чимало висококваліфікованих фахівців.

Під час навчання українські сапери отримали практичні навички з розмінування різноманітних боєприпасів, зокрема наземного та повітряного базування, керованих, боєприпасів, що містять збіднений уран, компоненти ракетного палива, хімічні отруйні речовини та авіаційні бомби різного призначення. В МАТ Косово українських саперів навчали інструктори, які мають досвід виконання завдань у таких країнах, як Ірак, Лівія, Афганістан, на Балканах та в інших нестабільних регіонах.

Керівниця канадської неприбуткової організації Mriya Aid, Леся Ґрейнджер, зазначила, що інвестиції в навчання кожного окремого українського сапера підсилюють національну спроможність. Все обладнання, яке отримали сапери, відповідає реальним потребам саме українських фахівців, а більша частина цього обладнання виготовлена в Україні українськими виробниками, які постійно вдосконалюють свою продукцію, реагуючі на потреби саперів.

"Ми пишаємось тим, що наші ресурси та інфраструктура, які ми створювали роками, та експертиза наших інструкторів, стали тим самим середовищем, яке було обрано для підсилення українських саперів. Всі наші випускники є унікальним явищем у галузі протимінної діяльності. Вони навчені виконувати підривні роботи в реальних умовах, використовуючи методи високого та низького порядку для знешкодження боєприпасів та боєприпасів, що підриваються. Навчання повністю ведеться українською мовою, а курси постійно оновлюються, щоб відповідати новим загрозам, що виникають в Україні", - додав від себе співзасновник МАТ Косово Бен Ремфі.

Про Mriya Aid

Mriya Aid була заснована в лютому 2022 року канадськими фахівцями в галузі оборони, безпеки та управління. Команда Mriya Aid фокусується на підтримці українських військових та екстрених служб для забезпечення виживання як на індивідуальному рівні на фронті, так і на соціальному рівні через медичну інфраструктуру та розмінування. З початку широкомасштабного вторгнення було навчено понад 250 українських фахівців з розмінування.

MAT Kosovo, сертифікований тренувальний центр, працює з 1999 року і вважається одним з найкращих в Європі і у світі. Цей центр готує саперів з різних країн світу, надаючи їм не лише теоретичні знання, а й практичний досвід.