Украинские саперы в Косово получили международную квалификацию по разминированию

Украинские саперы завершили финальный курс годовой программы по подготовке по международным стандартам, организованный канадской организацией Mriya Aid.

В Косово украинские саперы и специалисты по противоминной деятельности различных служб, подчиненных Министерству обороны и Силам обороны, успешно завершили 4-недельный курс подготовки и получили квалификацию специалистов по разминированию уровня 3 (IMAS Level 3) по международным стандартам разминирования IMAS EOD.

Этот курс канадская организация Mriya Aid начала в марте 2024 года в рамках годовой программы "Учись и Экипируй" и при поддержке Канадского государства. Согласно плану программы, канадская организация организовала обучение на базе разминирования МАТ Косово и обеспечила оборудованием 130 украинских специалистов по разминированию.

Благодаря дополнительным донорским средствам, которые удалось привлечь, управленческая команда обеспечила дополнительное оборудование и прохождение курсов для 166 украинских саперов из которых 19-женщины . Некоторые из выпускников прошли обучение не только уровня 1 и 2, а вернулись, чтобы также пройти обучение уровню следующих уровней. В общей сложности было получено 176 сертификаций IMAS, 47 из которых были из уровней 3 (IMAS Level 3) и 3+ (IMAS Level 3) .

Как отметил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля, программа Mriya Aid "Научай и Экипируй" позволила украинским саперам получить уникальные знания, натренировать практические навыки, и таким образом значительно усилить национальную способность в разминировании.

Он добавил, что наряду с потенциально загрязненными минами и другими взрывными остатками считается 139 тыс. км² территории Украины. Для ее очищения требуется немало высококвалифицированных специалистов.

Во время учебы украинские саперы получили практические навыки по разминированию разнообразных боеприпасов, в том числе наземного и воздушного базирования, управляемых боеприпасов, содержащих обедненный уран, компоненты ракетного топлива, химические ядовитые вещества и авиационные бомбы разного назначения. В МАТ Косово украинских саперов обучали инструкторы, имеющие опыт выполнения задач в таких странах, как Ирак, Ливия, Афганистан, на Балканах и других нестабильных регионах.

Руководитель канадской некоммерческой организации Mriya Aid, Леся Грейнджер , отметила, что инвестиции в обучение каждого отдельного украинского сапера усиливают национальную состоятельность. Все оборудование, которое получили саперы, отвечает реальным потребностям именно украинских специалистов, а большая часть этого оборудования изготовлена в Украине украинскими производителями, постоянно совершенствующими свою продукцию, реагируя на потребности саперов.

"Мы гордимся тем, что наши ресурсы и инфраструктура, которые мы создавали годами, и экспертиза наших инструкторов, стали той же средой, которая была выбрана для усиления украинских саперов, подрываются. Обучение полностью ведется на украинском языке, а курсы постоянно обновляются, чтобы отвечать новым угрозам, возникающим в Украине", - добавил соучредитель МАО Косово Бен Ремфи.

О Mriya Aid

Mriya Aid была основана в феврале 2022 года канадскими специалистами в области обороны, безопасности и управления. Команда Mriya Aid фокусируется на поддержке украинских военных и экстренных служб для обеспечения выживания как на индивидуальном уровне на фронте, так и на социальном уровне из-за медицинской инфраструктуры и разминирования. С начала широкомасштабного вторжения было обучено более 250 украинских специалистов по разминированию.

MAT Kosovo , сертифицированный тренировочный центр, работает с 1999 года и считается одним из лучших в Европе и мире. Этот центр готовит саперов из разных стран мира, предоставляя им не только теоретические знания, но и практический опыт.