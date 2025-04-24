Аноним задонатил $1 млн на разминирование Украины

Анонимный донор внес вклад в 1 миллион долларов на разминирование Украины через платформу United24.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это не просто средства, это очень важный вклад в очистку украинских земель от смертоносных мин и снарядов. Горжусь каждым, кто приобщается к сбору United24 и помогает возвращать деоккупированные общины к жизни", — подчеркнул он.

Заметим, фандрайзинговая платформа United24 в марте собрала 1 116 784 299 грн благотворительных взносов. Люди из разных стран посылают средства для поддержки Украины. Больше денег за прошлый месяц поступило из США — 64,2%.

Что известно о United24

United24 — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями, объединившими мир вокруг поддержки нашего государства. Собранные средства поступают на счета Национального банка Украины и закреплены за профильными министерствами.

Напомним, в марте сообщалось, что в ряд разрешил использовать для оплаты услуг по гуманитарному разминированию деньги, собранные на счет Министерства экономики через фандрейзинговую платформу United24.