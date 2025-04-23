В Минэкономики рассказали, почему фермерам отказывают в компенсации за разминирование полей

На 22 апреля украинские фермеры подали 228 заявок на участие в государственной программе компенсации стоимости разминирования агроземель, из которых 191 была отклонена.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Наиболее частой причиной является отсутствие нетехнического обследования земельных участков, которое является обязательным этапом для подачи заявки. Таких случаев в этом году зафиксировано 102.

"Именно поэтому в этом году Центр гуманитарного разминирования в сотрудничестве с Министерством экономики Украины и местными военными администрациями работает над тем, чтобы привлекать операторов для проведения нетехнического обследования на фермерских землях в прифронтовых областях. Это можно делать как за донорские средства, так и за средства государства, или самому оплатить такую работу", — отметил директор Цен.

В 2024 году в рамках программы состоялось 15 аукционов по закупке услуг разминирования на сумму 299,1 млн грн, охватывающих более 4,4 тыс. га. Для сравнения, в прошлом году было одобрено 50 из 195 заявок более чем на 9,6 тыс. га, а сделки заключены на 536,6 млн грн.

Чтобы улучшить ситуацию, Министерство экономики запустило новый вебсайт для аграриев, где собрана вся необходимая информация об участии в программе: как проверить соответствие критериям и подать заявку через Государственный аграрный реестр.

Кампания включает встречи с аграриями в прифронтовых регионах, распространение информационных материалов в общинах, пострадавших от войны, а также поддержку через национальную платформу Demine Ukraine, Центр гуманитарного разминирования, ПРООН и финансирование Республики Корея.

В ведомстве отметили, что вопрос безопасности также остается актуальным, ведь с начала полномасштабного вторжения более 200 человек пострадали от взрывов взрывоопасных предметов во время полевых работ. Это еще раз подчеркивает критическую важность очистки земель перед сельскохозяйственной деятельностью.

Программа компенсации расходов на разминирование сельскохозяйственных земель начала действовать в сентябре прошлого года. Государство покрывает 100% стоимости разминирования земель, еще планирующих очистить, и 80% стоимости работ, проведенных с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.

В мае 2024 года правительство запустило компенсацию стоимости разминирования сельскохозяйственных земель

За время действия программы было заключено 47 соглашений на разминирование более 9 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Добавим, Минобороны работает над обеспечением равных возможностей в доступе к работе в сфере противоминной деятельности. специалистов противоминной деятельности в Украине составляют женщины.