В Украине очистили первый участок по программе компенсации разминирования агроземель: какова стоимость работ

Оператор противоминной деятельности очистил первый участок внутри государственной программы компенсации разминирования земель сельскохозяйственного назначения. Речь идет о землях общей площадью 487 га в Киевской области, принадлежащих Институту картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что разминирование, проводимое оператором UDS, продолжалось с октября по конец декабря прошлого года.

Над разминированием земель работали 78 саперов и 5 фельдшеров. К работе также привлекались машины разминирования. Во время работы саперы были обнаружены остатки малых артиллерийских снарядов и боеприпасов ручных противотанковых гранатометов. В ходе очистки территории специалисты оператора изъяли 623 кг остатков войны – обломки боеприпасов и другие элементы.

Стоимость разминирования участка составила 15 миллионов гривен – на 55% ниже ожидаемой, рассчитанной для проведения закупок.

В аукционе за право разминировать участок соревновались 5 операторов, которые снизили стоимость разминирования на 17 миллионов гривен.

Как отмечают в Минэкономики, в настоящее время Центр гуманитарного разминирования подписал с операторами 47 соглашений на очистку более 9,5 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, программа компенсации фермерам стоимости разминирования земель сельскохозяйственного назначения заработала в сентябре этого года. Она предусматривает 100% покрытие стоимости разминирования земель, которое будет производиться, и 80% компенсации за земли, которые уже разминированы и у фермера есть все подтверждающие документы.

В 2024 году в рамках программы использовано более 500 миллионов гривен, а в бюджете на 2025 год на эти нужды заложено еще 1 миллиард гривен.

Перед этим "Нибулон" выступал с заявлением, что фермеры на самом деле не могут оплатить даже 20% стоимости по госпрограмме разминирования, поскольку у них нет достаточных денег.

Отметим, с начала крупномасштабной войны саперы возобновили использование 35 тыс. кв. км украинской территории. Из них около 17 тыс. кв. км были очищены в 2024 году.

Следует отметить, что Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами в хозяйственное использование в течение 10 лет.