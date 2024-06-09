Аграрии не могут оплатить разминирование даже при 80% государственной компенсации

Аграрии сталкиваются с финансовыми трудностями при оплате разминирования своих земель даже при условии, что государственная программа компенсации расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения предусматривает покрытие 80% стоимости.

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Об этом сообщил директор по безопасности судоходства, режимно-секретной работе и разминированию компании "Нибулон" Андрей Волик во время Agro Ukraine Summit, сообщает AgroPortal.

"Если взять разминирование машиной, то средняя стоимость составляет $5,5 тыс./га, и это неподъемная сумма для агрария. Поэтому единственный путь, который мы видим - привлечение доноров и 100% оплата работы компаний", - отмечает Андрей Волик.

Он также считает, что в государственной программе необходимо предусмотреть возможность получения компенсации для компаний, обладающих собственной службой по гуманитарному разминированию и самостоятельно выполняющих эти работы.

Кроме того, остро стоит вопрос мобилизации. В компании ООО СП " Нибулон" за месяц было мобилизовано 20% саперов. Поэтому работники, занимающиеся гуманитарным разминированием, должны быть освобождены от мобилизации.

Программа компенсации за разминирование

Программа, которая будет компенсировать фермерам 80% расходов на стоимость разминирования земель, а также выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать, заработала 30 мая.

участие в программе могут принять аграрии, земли которых уже разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности (ОПМД) в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.

Такие аграрии уже сегодня могут заполнить и подать заявку на получение компенсации в адрес Центра гуманитарного разминирования [email protected] .

К заявке, скрепленной ЭЦП, следует добавить:

копию договора с сертифицированным оператором на предоставление услуг по разминированию;

копии актов предоставленных услуг, подтверждающих проведение разминирования;

копии платежей, подтверждающих расчет за предоставленные услуги по разминированию.

Кроме того, подавать заявки на компенсации могут фермеры, только планирующие начать разминирование собственных с/х участков или на которых работают как арендаторы. Они могут сделать это через Государственный аграрный реестр.

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.