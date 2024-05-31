Украинские разработчики презентовали роботизированные косилки, которые помогут саперам

31 мая состоялся первый этап хакатона "Безопасное поле", в ходе которого девять украинских команд разработчиков представили свои изобретения - роботизированные косилки, которые помогут саперам эффективно скашивать густую траву на участках, требующих разминирования.

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Об этом сообщает Министерство экономики.

Начальник управления по вопросам гуманитарного разминирования Дмитрий Паньшин рассказал, что главным требованием, предъявляемым к разработчикам, было создать роботизированные косилки, которые смогут эффективно скашивать растительность и при этом должны быть недороги в производстве, чтобы в случае подрыва такие машины можно было быстро заменить.

Он отметил, что на поле со скошенной травой более низкий уровень опасности для сапера, ведь ему легче обнаружить взрывоопасные предметы. А это, в свою очередь, существенно ускоряет процесс разминирования.

Сообщается, что команды представили разнообразные продукты: от мультиплатформ до роботизированных тракторов. Ценовой диапазон составляет техники составляет $5,5-19,5 тысячи за единицу. Некоторые разработчики могут выпускать от 30 до 100 косилок в месяц.

Прототипы получили оценки и замечания от жюри, в которое входили военные саперы. После доработки изобретения опробуют в полевых условиях.

"Главный запрос к разработчикам – создать недорогие роботизированные косилки, которые можно было бы быстро заменить в случае подрыва. На скошенном поле более низкий уровень опасности для сапера, ведь легче обнаружить взрывоопасные предметы", – пояснил начальник Управления по вопросам гуманитарного разминирования Дмитрий Паньшин.

По итогам испытаний и сертификации машины могут быть закуплены как государственными структурами, так и частными операторами противоминной деятельности.

Напомним, Министерство экономики Украины совместно с Киевской школой экономики Graduate Business School объявили о начале нового инновационного проекта "Безопасное поле" 23 апреля.

Добавим, что сейчас четверть территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами, поэтому в стране планируется создание национального реестра заминированных территорий. Плотнее всего заминированы деоккупированные территории, поэтому стабилизационные мероприятия там начинаются именно с разминирования, а сам процесс делится на три этапа: боевой, оперативный и гуманитарный. При этом Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.