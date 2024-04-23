Минэкономики и KSE запускают проект "Безопасное поле" для инноваций в гуманитарном разминировании

Министерство экономики Украины совместно с Киевской школой экономики Graduate Business School объявили о начале нового инновационного проекта "Безопасное поле". Инициатива направлена на ускорение процесса очищения территорий Украины от мин и повышения безопасности в сельскохозяйственных регионах.

Об этом сообщает Министерство экономики.

На Первом украинском форуме по биометану в Киеве, Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что проект сосредоточивается на разработке роботизированных косилок, которые помогут быстрее готовить поля к разминированию, снижая риски для саперов.

В ведомстве добавляют, что уже разработчики, которые тестируют отечественную машину для разминирования, или получили грант НАТО на усовершенствование своих разработок.

Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный отметил, что такие инновации имеют большое значение для оптимизации рабочего процесса саперов и уменьшения времени, необходимого для подготовки местности. Он надеется, что украинские разработчики и производители смогут предложить конкурентоспособные решения, которые будут доступнее аналогов иностранного производства.

"В настоящее время значительная часть рабочего времени сапера тратится на подготовку площади к разминированию. Трава удаляется вручную, что существенно замедляет темпы. Иностранные производители предлагают решения, но роботизированные косилки иностранного производства стоят недешево. Мы убеждены, что украинские изобретатели и производители смогут предложить не менее эффективные" по доступным ценам. И готовы поддерживать такие проекты", - отметил Безкаравайный.

Регистрация для участия в хакатоне "Безопасное поле" уже открыта на сайте KSE Graduate Business School, а крайний срок подачи заявок – 15 мая 2024 года.

Разминирование земель в Украине

Добавим, что сейчас четверть территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами, поэтому в стране планируется создание национального реестра заминированных территорий. Плотнее всего заминированы деоккупированные территории, поэтому стабилизационные мероприятия там начинаются именно с разминирования, а сам процесс делится на три этапа: боевой, оперативный и гуманитарный.

Добавим, что в этом году в Украине начала работу неправительственная Национальная ассоциация по гуманитарному разминированию, целью которой является скорейшая и профессиональная очистка территории Украины от взрывоопасных предметов.

При этом Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

По словам начальника Главного управления противоминной деятельности Минобороны Руслана Берегули, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину от взрывоопасных предметов пострадали 950 человек. Из них 289 погибли и 661 получили ранения или увечья. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.

В течение 2023 года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования.