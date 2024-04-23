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Минэкономики и KSE запускают проект "Безопасное поле" для инноваций в гуманитарном разминировании
Министерство экономики Украины совместно с Киевской школой экономики Graduate Business School объявили о начале нового инновационного проекта "Безопасное поле". Инициатива направлена на ускорение процесса очищения территорий Украины от мин и повышения безопасности в сельскохозяйственных регионах.
Об этом сообщает Министерство экономики.
На Первом украинском форуме по биометану в Киеве, Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что проект сосредоточивается на разработке роботизированных косилок, которые помогут быстрее готовить поля к разминированию, снижая риски для саперов.
В ведомстве добавляют, что уже разработчики, которые тестируют отечественную машину для разминирования, или получили грант НАТО на усовершенствование своих разработок.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный отметил, что такие инновации имеют большое значение для оптимизации рабочего процесса саперов и уменьшения времени, необходимого для подготовки местности. Он надеется, что украинские разработчики и производители смогут предложить конкурентоспособные решения, которые будут доступнее аналогов иностранного производства.
"В настоящее время значительная часть рабочего времени сапера тратится на подготовку площади к разминированию. Трава удаляется вручную, что существенно замедляет темпы. Иностранные производители предлагают решения, но роботизированные косилки иностранного производства стоят недешево. Мы убеждены, что украинские изобретатели и производители смогут предложить не менее эффективные" по доступным ценам. И готовы поддерживать такие проекты", - отметил Безкаравайный.
Регистрация для участия в хакатоне "Безопасное поле" уже открыта на сайте KSE Graduate Business School, а крайний срок подачи заявок – 15 мая 2024 года.
Разминирование земель в Украине
Добавим, что сейчас четверть территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами, поэтому в стране планируется создание национального реестра заминированных территорий. Плотнее всего заминированы деоккупированные территории, поэтому стабилизационные мероприятия там начинаются именно с разминирования, а сам процесс делится на три этапа: боевой, оперативный и гуманитарный.
Добавим, что в этом году в Украине начала работу неправительственная Национальная ассоциация по гуманитарному разминированию, целью которой является скорейшая и профессиональная очистка территории Украины от взрывоопасных предметов.
При этом Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.
По словам начальника Главного управления противоминной деятельности Минобороны Руслана Берегули, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину от взрывоопасных предметов пострадали 950 человек. Из них 289 погибли и 661 получили ранения или увечья. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.
В течение 2023 года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования.