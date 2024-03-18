- Категория
- Война в Украине
- Дата публикации
-
В Украине создали Национальную ассоциацию по гуманитарному разминированию: чем будет заниматься
В Украине стартовала работа неправительственной Национальной ассоциации по гуманитарному разминированию, целью которой является скорейшая и профессиональная очистка территории Украины от взрывоопасных предметов.
Об этом сообщила глава ассоциации Мэри Акопян, передает "Интерфакс-Украина".
"Ключевая миссия ассоциации – содействие скорейшей и профессиональной очистке территорий Украины от взрывоопасных предметов с привлечением всех заинтересованных стейкхолдеров, включая производителей противоминного оборудования, аккредитованных операторов разминирования, государственных структур", - заявила она.
Основными направлениями деятельности ассоциации будут следующие:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- объединение усилий и коммуникация с государственными органами власти по гуманитарному разминированию;
- разработка рекомендаций по усовершенствованию нормативно-правового обеспечения в сфере гуманитарного разминирования;
- содействие повышению качества профподготовки специалистов отрасли;
- разработка, обсуждение и внесение предложений об обоснованных видах классификаторов, стандартов, эксплуатационной надежности и безопасности разминирования;
- повышение осведомленности населения;
- сотрудничество с международными партнерами, фондами, благотворительными организациями и т.д.
Акопян сообщила, что первоочередной задачей ассоциации станет подготовка государственного профессионального стандарта новой профессии "Сапер по гуманитарному разминированию", а также создание системы и методологии подготовки таких саперов, подготовка изменений в закон Украины о "Противоминной деятельности" и коммуникация со СМИ.
Как отметил заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный, Национальная ассоциация по гуманитарному разминированию является инициативой, которая происходит от бизнеса и гражданского общества и может стать предпосылкой для формирования рынка разминирования в государстве.
В частности, по его словам, в настоящее время в стране функционируют 32 оператора по гуманитарному разминированию, из них около 20 являются украинскими в статусе обществ с ограниченной ответственностью.
"Это говорит о том, что украинский бизнес идет в сферу разминирования, готов вкладывать ресурсы, деньги, развиваться в этом направлении и развивать рынок", - сказал замминистра.
В свою очередь посол Японии в Украине Кунинори Мацуда заявил, что одним из приоритетов деятельности японского правительства является предоставление Украине помощи в сфере гуманитарного разминирования.
"Мы 25 лет работаем с камбоджийским центром по разминированию. Мы наработали много методологий и будем делиться собственными наработками и технологиями с Украиной... Япония будет поддерживать весь украинский сектор разминирования до тех пор, пока последняя мина в Украине не будет разминирована", - сказал он.
Он напомнил, что японское правительство уже передало Украине 30 спецтракторов, десятки вагонов и пикапов для определения местоположения мин, и еще 22 спецмашины для разминирования будут переданы в июне текущего года.
Разминирование в Украине
Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.
По словам начальника Главного управления противоминной деятельности Минобороны Руслана Берегули, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину от взрывоопасных предметов пострадали 950 человек. Из них 289 погибли и 661 получили ранения или увечья. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.
Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире. Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.
Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data).
В Украине с начала 2024 года обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, в первоочередном обследовании, очистке и разминировании нуждаются более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.