В Украине изменили план приоритетного разминирования сельхозземель

В Украине с начала 2024 обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию подлежат более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Первый вице-премьер-министр Украины и министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что в течение прошлого года саперы выполнили значительный объем работ по обследованию и разминированию сельхозземель. Обследовано 274 тысячи гектаров, что составляет более половины территорий, которые планировали вернуть аграриям в использование в течение четырех лет. Итак, план был пересмотрен и добавлен новые земли для разминирования.

По словам заместителя Игоря Безкаравайного, план был обновлен с учетом уточненных данных от ОВА и предложений операторов. В процессе уточнения плана принимали участие представители Минобороны, МВД, Минагрополитики и продовольствия и Министерства экономики. Реализация обновленного плана позволит более правильно использовать имеющиеся ресурсы.

"За год общими усилиями всех касающихся сторон мы многого достигли. Сегодня у нас не шесть операторов, как год назад, а почти тридцать. И их численность будет только увеличиваться. Есть около 30 машин для разминирования, которых не было в начале прошлого года. И их тоже будет еще больше. Соответственно, должны корректировать наши планы – чтобы системно и, главное, рационально использовать новые возможности", - отметил Безкаравайный.

Согласно измененному плану, приоритетный возврат земель в хозяйственную эксплуатацию предусмотрен для 8 регионов.

Ожидается обследование и, в случае необходимости, очистка и разминирование следующих площадей:

Донецкая область – 12,8 тыс. га

Черниговская область – 2 тыс. га

Сумская область – 85 га

Днепропетровская область – 6,6 тыс. га

Киевская область – 9,4 тыс. га

Николаевская область – 44 тыс. га

Харьковская область – 190 тыс. га

Херсонская область – 248 тыс. га

Напомним, за 2023 год аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель из 470 тысяч гектаров, запланированных для первоочередного обследования и разминирования.

Украина вместе с международными партнерами активно работает над усилением мощностей операторов и стратегическим планированием действий всех соответствующих сторон в сфере противоминной деятельности, чтобы в течение следующих 10 лет вернуть к безопасному использованию до 80% территорий страны, которые сейчас считаются потенциально загрязненными.