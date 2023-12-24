Исландия присоединяется к коалициям по разминированию и ИТ, чтобы оказать поддержку Украине

Исландия присоединяется к двум важным коалициям, оказывающим поддержку Украине. Это IT-коалиции и коалиции по разминированию. Страна также объявила о дополнительном финансировании в размере 340 000 евро, которая будет предоставлена через комплексный пакет помощи НАТО, направленный на закупку медицинских средств для Украины.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

По словам Министра обороны Украины Рустема Умерова, это поможет укрепить сферы информационных технологий, связи и кибербезопасности, а также предоставить необходимое обучение и оборудование для разминирования.

Министр иностранных дел Исландии Бьярни Бенедиксон добавил, что их присоединение к коалициям и финансовая поддержка через Комплексный пакет помощи НАТО является проявлением нелетальной поддержки в борьбе Украины против несправедливого и незаконного вторжения России.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Исландия проявляла солидарность, оказывая гуманитарную, экономическую и поддержку безопасности стране, в частности через международные организации, такие как ООН, Всемирный банк, НАТО и другие многонациональные форумы.

В МО напоминают, что в состав IT-коалиции входят Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Япония. О своем намерении присоединиться также объявили Великобритания и Италия.

Добавим, что с начала текущего года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования.

С учетом всех пакетов поддержки Украина привлекла близко 500 млн евро для разминирования земель и деоккупированных территорий. Источником части средств стали украинские союзники. 100 млн евро предоставила Швейцария, около 20 млн евро – Норвегия, 12,5 млн евро – Швеция, 5 млн евро – Хорватия, 2 млн евро – Австрия, по 1,5 млн евро предоставили Испания и Словения.