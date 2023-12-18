С начала года аграриям вернули более 200 тыс га обследованных приоритетных сельхозземель

С начала текущего года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"На сегодняшний день из 470 тысяч гектаров земель, которые мы запланировали обследовать, в случае необходимости очистить и разминировать в первую очередь, уже возвращено аграриям в хозяйственную эксплуатацию более 200 тысяч гектаров", - отметила первая вице-премьер-министр - министерша экономики Юлия Свириденко.

По данным областных военных администраций, по состоянию на 15 декабря было обследовано 268,6 тысяч гектаров сельхозназначенных земель из общего количества в 470 тысяч гектаров, запланированных для первоочередного обследования и разминирования. Отмечено, что из этого количества более 205 тысяч гектаров удалось вернуть в эксплуатацию.

За прошедшую неделю было обследовано более 5 тысяч гектаров, с наибольшим объемом обследований, а именно 3,8 тысяч гектаров, в Херсонской области.

По словам Свириденко, пиротехнические подразделения ГСЧС и неправительственные операторы противоминной деятельности даже зимой еженедельно обследуют от 3 до 5 тысяч гектаров сельхозземель.

Она добавила, что Украина вместе с международными партнерами активно работает над усилением мощностей операторов и стратегическим планированием действий всех соответствующих сторон в сфере противоминной деятельности, чтобы в течение следующих 10 лет вернуть к безопасному использованию до 80% территорий страны, которые сейчас считаются потенциально загрязненными.

Добавим, что с учетом всех пакетов поддержки Украина привлекла около 500 млн. евро для разминирования земель и деоккупированных территорий. Источником части средств стали украинские союзники. 100 млн евро предоставила Швейцария, около 20 млн евро – Норвегия, 12,5 млн евро – Швеция, 5 млн евро – Хорватия, 2 млн евро – Австрия, по 1,5 млн евро предоставили Испания и Словения.