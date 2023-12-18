З початку року аграріям повернули понад 200 тис га обстежених пріоритетних сільгоспземель

З початку поточного року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"На сьогодні з 470 тисяч гектарів земель, які ми запланували обстежити, в разі необхідності очистити та розмінувати першочергово, вже повернуто аграріям до господарської експлуатації понад 200 тисяч гектарів", - зазначила перша віце-прем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

За даними обласних військових адміністрацій, станом на 15 грудня, було обстежено 268,6 тисяч гектарів сільгосппризначених земель з загальної кількості у 470 тисяч гектарів, запланованих для першочергового обстеження та розмінування. Зазначено, що з цієї кількості понад 205 тисяч гектарів вже вдалося повернути в експлуатацію.

Протягом минулого тижня було обстежено понад 5 тисяч гектарів, з найбільшим обсягом обстежень, а саме 3,8 тисяч гектарів, в Херсонській області.

За словами Свириденко, піротехнічні підрозділи ДСНС і неурядові оператори протимінної діяльності навіть взимку щотижня обстежують від 3 до 5 тисяч гектарів сільгоспземель.

Вона додала, що Україна разом з міжнародними партнерами активно працює над посиленням потужностей операторів та стратегічним плануванням дій всіх відповідних сторін у сфері протимінної діяльності, щоб протягом наступних 10-х років повернути до безпечного використання до 80% територій країни, які наразі вважаються потенційно забрудненими.

Додамо, що з урахуванням всіх пакетів підтримки Україна залучила близько 500 млн євро для розмінування земель і деокупованих територій. Джерелом частини коштів стали українські союзники. 100 млн євро надала Швейцарія, близько 20 млн євро - Норвегія, 12,5 млн євро - Швеція, 5 млн євро - Хорватія, 2 млн євро - Австрія, по 1,5 млн євро надали Іспанія та Словенія.