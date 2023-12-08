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Україна представила проєкт Стратегії протимінної діяльності: що він передбачає
Україна представила проєкт Стратегії протимінної діяльності (ПМД), а також плани та потреби на наступний рік. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що сталось це під час засідання секторальної робочої групи, співголовуючими якого були перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун, Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.
За словами Свириденко, Україна спільно з партнерами провела Міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування, під час якої донори оголосили зобов'язання з допомоги Україні.
Крім того, наразі активно триває сертифікація операторів ПМД - на сьогодні сертифіковано вже 18 операторів, ще понад 30 проходять сертифікацію.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
«Також з високими темпами виконується план нетехнічного обстеження. І на даний момент таким обстеженням охоплено біля 50 000 квадратних кілометрів при запланованих 45 000 квадратних кілометрів. Ще одним позитивним моментом є те, що з вересня було обстежено додатково 50 тисяч га сільськогосподарських угідь і 37 тис. га повернуто до продуктивного використання», - зазначила Свириденко.
«Ми хочемо прив’язати всі наші подальші зусилля з очищення територій до впливу на ВВП – щоб наша робота створювала позитивний і реальний ефект для економіки та зменшення впливу мінного забруднення на людей, щоб попередити нові інциденти та захистити людей там, де вони вже відбулися», - підкреслив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.
Які результати робіт в сфері гуманітарного розмінування в 2023 році
- сертифіковано вже 18 операторів ПМД, ще понад 30 проходять сертифікацію;
- план нетехнічного обстеження виконується з високими темпами: обстеженням охоплено біля 50 тис. кв. км при запланованих 45 тис. кв. км;
- з вересня 2023 року обстежено 50 тис. га с/г земель і 37 тис. га повернуто до продуктивного використання.
Напрямки роботи на 2024 рік:
- цифровізація сфери;
- створення прозорого ринку послуг з гумрозмінування;
- стимулювання національного виробництва в сфері гумрозмінування;
- координація ресурсів задля забезпечення пріоритетності у використанні ресурсів.
Розмінування в Україні
Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.
Станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителів загинули від мін, а понад 830 були поранені. Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв до 2030 року може сягнути 9 тисяч.
Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.
Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.
Крім того, Уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).
Зауважимо, в Україні через замінованість стала актуальною професія сапера. Наразі Державна служба зайнятості почала видавати ваучери на навчання за цією спеціальністю.