В Україні відкрили Центр протимінної діяльності, де підготовлять 3000 саперів

На Чернігівщині відкрився Центр протимінної діяльності Державної спеціальної служби транспорту. Партнером будівництва центру виступила група "Метінвест" через державну фандрейзингову платформу United 24.

Про це повідомляє пресслужба пресслужба групи "Метінвест".

Зазначається, що одним із головних завдань Центру протимінної діяльності стане фахова підготовка саперів. У планах – навчити понад 3000 спеціалістів, які займатимуться гуманітарним розмінуванням масово забруднених вибухонебезпечними предметами територій після ведення бойових дій.

"Центр протимінної діяльності – новий формат відповіді на виклик масового забруднення мінами під час війни. Унаслідок бойових дій Україна стала найбільш замінованою країною у світі, тому питання сертифікації, навчання та підготовки саперів і спеціалістів з розмінування потребує негайного розв’язання. Площа забрудненої мінами деокупованої території нині становить близько 45 000 кв. км, а за повної деокупації території України вона збільшиться ще приблизно на 190 000 кв. км", - зауважили в "Метінвесті".

Там додали, що завдяки фінансовій підтримці компанії зведено капітальну адміністративну будівлю центру. Загальна сума інвестицій в будівництво становить 9,5 млн грн.

"Розмінування території України після війни – один із найбільших викликів, який постане перед нашим суспільством. Ми не повинні залишати це "надбання" нашим дітям чи онукам, щоб через 50 років вони випадково натрапляли на небезпечні знахідки", - наголосив Юрій Риженков, генеральний директор групи "Метінвест".

Він зауважив, що Центр протимінної діяльності здійснюватиме планування, практичну організацію та координацію заходів протимінної діяльності, інформуватиме населення про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни, а також проводитиме навчання та сертифікацію операторів протимінної діяльності.

Як підкреслив полковник Євгеній Бірюков, начальник Центру протимінної діяльності, завдяки початку роботи центру підвищиться ефективність функціонування системи управління якістю розмінування та інспектування розмінованих територій. Також центр здійснюватиме наукове та науково-технічне забезпечення протимінної діяльності.

Нагадаємо, нещодавно група “Метінвест” налагодила серійне виробництво протимінних тралів аналогічної до КМТ-7 конструкції, які кріпляться на танки для знешкодження та підриву протитанкових та протипіхотних мін.

Зауважимо, в Україні через замінованість стала актуальною професія сапера. Наразі Державна служба зайнятості почала видавати ваучери на навчання за цією спеціальністю.