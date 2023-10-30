В Україні почали виробляти макети HIMARS

Компанія «Метінвест» вже понад рік виробляє для ЗСУ макети зброї. Зовні вони максимально наближені до оригіналів, і потрібні, щоб викликати вогонь на себе замість справжньої техніки.

Про це розповів операційний директор Групи «Метінвест» Олександр Мироненко в інтерв'ю Radio NV.

"Це виробництво триває вже понад рік. І звернулися до нас військові, як це буває зазвичай. Вони прийшли зі своїми потребами й запитали, чи можна зробити такі речі, такі макети, які допоможуть нам вводити в оману ворога, або робити фальшпозиції", - зазначив він.

За словами Мироненко, кожен екземпляр цієї фейкової зброї відповідає оригіналу, щоб його не можна було відрізнити під час розвідки з дрона.

"Зараз наше основне виробництво - це радянські гаубиці Д-20, Д-30 та американські зразки гаубиць М777. І також декілька видів радіолокаційних станцій та РЕБів. Було кілька запитів на виробництво макетів HIMARS. Декілька екземплярів ми зробили, і вони зараз теж працюють", - повідомив Мироненко.

Він додав, що макети HIMARS неможливо на відстані відрізнити від справжніх.

"Вони навіть рухаються і змінюють позиції. І вони виглядають, як справжні автомобілі, виконують свою функцію", - підкреслив Мироненко.

Він також розповів, що військові ділилися відео того, як росіяни знищують такі макети.

"З того, що я бачив, були вражені гаубиці, про які я вже казав. І було завдано авіаудару дуже дорогою ракетою, вартістю під півтора мільйона доларів, по такому фейковому РЕБу, який розміщувався недалеко від наших позицій. Ці відео ми отримуємо безпосередньо від хлопців, яким ми передавали ці макети", - зазначив Мироненко.

Він підкреслив, що місця виробництва макетів тримаються в секреті та винесені за межі підприємств компанії.

Нещодавно група “Метінвест” налагодила серійне виробництво протимінних тралів аналогічної до КМТ-7 конструкції, які кріпляться на танки для знешкодження та підриву протитанкових та протипіхотних мін.