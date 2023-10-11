Україні необхідно 3,5 млн тонн сталі для відбудови житла та інфраструктури

Для відбудови житла та соціальної інфраструктури в Україні, зруйнованих унаслідок російського вторгнення, знадобиться близько 3,5 млн тонн сталі.

Про це повідомляє пресслужба Групи "Метінвест".

Зазначається, що на II Архітектурно-будівельному BUSINESS FORUM "Відбудова України. Трансформація та модернізація", що пройшов у Києві, компанія представила концепцію відновлення країни "Сталева мрія".

Протягом двох днів представники влади та бізнесу, зокрема будівельники, девелопери, архітектори та банки, обговорювали, як об’єднати зусилля для якнайшвидшого відновлення України за принципом "Build Back Better".

"Початок масштабної відбудови країни залежить від перемоги. За нашими розрахунками, на відновлення житла та соціальної інфраструктури наразі знадобиться близько 3,5 млн тонн сталі. Ми брали до уваги обсяги зруйнованих будівель – а таких зараз понад 65 тисяч – і середню металомісткість цих об’єктів. Відновлення потребуватиме часу – це перспектива 5-10 років, тож ми також враховували середні річні показники споживання металу. Сталь на відбудову є, і Метінвест готовий забезпечити потреби країни в металі", — зазначила керівниця проєктного офісу будівельного сектору Метінвест-СМЦ Тетяна Скрипка.

За її словами, "Сталева мрія" ґрунтується на принципі "будуй українське" й об’єднує різних вітчизняних виробників. За пів року після першої презентації концепції до неї долучилося близько 50 партнерів — заводів із виробництва металоконструкцій, дизайнерів, виробників меблів та будматеріалів. Тож громади можуть обирати будь-який рівень оздоблення та наповнення будівель — аж до меблювання та дизайну приміщень.

Ще один принцип, що лежить в основі концепції — "Build Back Better". Це означає, що всі проєкти житла та соціальної інфраструктури вирізняють використання prefab-рішень, прозорість (відкриті кошториси та графіки будівництва), екологічність, модульність, інклюзивність і швидкість будівництва. Наприклад, 1-поверховий будинок можна звести за 3 місяці, 8-поверховий — за 9 місяців, дитсадок чи амбулаторію — за 4 місяці, укриття — за місяць, а школу — за рік.

Наразі готовність відбудовувати зруйновані об’єкти за проєктами "Сталевої мрії", крім Маріуполя, висловила влада ще двох українських міст. А перемовини та робота з адаптації проєктів будівель до місцевих умов ведуться з цілою низкою громад.

Концепція відновлення країни "Сталева мрія"передбачає понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів (prefab-рішень): каркасу, модуля та платформи.

Це житлова забудова (будинки на 1-8 поверхів, гуртожиток, готель), соціальна інфраструктура (школа, дитсадок, амбулаторія) та інфраструктурні об’єкти (паркінг, спорткомплекс та підземне укриття).

Зауважимо, попри кризу у гірничо-металургійній промисловості України через війну та безпрецедентні виклики на ринку праці, "Метінвесту" вдалося перебудувати бізнес, запустити програми з підтримання співробітників та підготуватися до розбудови вітчизняного ГМК. Детальніше про це читайте в статті Delo.ua.