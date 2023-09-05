Український метал відправився морем: Метінвест розповів, як вдалося прорвати блокаду

Трьом кораблям із продукцією українських металургів уперше від початку повномасштабної війни вдалося прорвати морську блокаду України, влаштовану країною-агресором.

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Про це повідомила пресслужба Групи "Метінвест".

Зазначається, що з портів Одеси та "Південний" вийшли судна Primus, Anna Tereza та Ocean Courtesy, які було заблоковано в українських портах із 24 лютого 2022 року.

Ці судна стали відповідно другим, третім та четвертим кораблями, яким вдалося вийти з українських портів після припинення дії "зернової угоди".

"На борту деблокованих суден – продукція українських металургів та гірників, яку виготовили ще до початку повномасштабної війни. А саме, це понад 76 тисяч тонн металопрокату виробництва комбінатів "Азовсталь", "Запоріжсталь", "Каметсталь" та "АрселорМіттал Кривий Ріг", а також 172 тисячі тонн залізорудного концентрату, виробленого на ГЗК Групи "Метінвест"", - йдеться у повідомленні.

Зараз український метал та залізорудний концентрат прямують до закордонних покупців, які оплатили продукцію ще до початку російської агресії.

Визволити кораблі з півторарічного полону українському бізнесу вдалося завдяки спільним зусиллям Офісу президента, Міністерства інфраструктури, ВМС ЗСУ та інших причетних силових відомств України.

"Прорив морської блокади кораблями з українською сталлю — це історична мить, перший крок до повного розблокування морського експорту для всієї номенклатури української продукції: добрив, металу, руди, продовольства, труб, обладнання тощо. А, значить, і до прискореного відновлення економіки України, що зазнала колосальних втрат, зокрема через протизаконну блокаду портів України з боку РФ. Повне розблокування портів для всіх видів вантажів дасть змогу не лише повернути Україні статус морської держави, а й принесе українській економіці додаткові десятки мільярдів доларів валютної виручки на рік, державному бюджету — сотні мільярдів гривень додаткових податкових надходжень, а сотням тисяч українців — робочі місця та стабільні доходи до сімейного бюджету", — прокоментував подію керівник проєктного офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Судноплавство у Чорному морі після виходу РФ із "зернової угоди"

17 липня сплив термін дії "зернової угоди", яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Міноборони РФ заявило, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядатися ним як потенційні перевізники військових вантажів.

Через вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи роботу портів на узбережжі Чорного моря, які були в ній задіяні, фактично було заблоковано. Більше того, після виходу з угоди, термін дії якої закінчився після 17 липня, армія РФ почала завдавати ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси та Чорноморська.

Нещодавно в Україні відкрили тимчасові маршрути для цивільних суден через Чорне море, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації. Цими маршрутами, в першу чергу, користуватимуться судна, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня 2023 року перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до та з портів Одеси. Першим був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу. Другим судном, яке вийшло з порту Одеси після виходу Росії з "зернової угоди", став Primus.