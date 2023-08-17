Польща не готова до реекспорту великих партій товарів з України — "Метінвест"

Ідея використовувати польську інфраструктуру для заміщення заблокованих росіянами портів у Чорному морі нереалістична, адже у Польщі вона занадто тісна для українського бізнесу.

Про це заявив комерційний директор "Метінвесту" Дмитро Ніколаєнко в інтерв'ю польському бізнес-виданню WNP.PL.

До повномасштабного вторгнення Україна могла спокійно експортувати 80% металопродукції та залізорудної сировини. Усі українські логістичні шляхи, включно із залізницею та портами, могли з цим впоратися. Для "Метінвесту" важливе значення мали "Азовсталь" та ММК імені Ілліча, які знищили росіяни.

"Особливої уваги заслуговує морська лінія з Маріуполя до Італії, куди наші товари відвантажувалися на перекатне виробництво. Контейнеровози регулярно доправляли сляби (напівфабрикати металургійного виробництва) в Італію та Велику Британію. Ми також відправляли продукцію з українських прокатних станів на наш завод у Болгарії. Вона транспортувалася Дніпром, а потім Чорним морем до болгарського порту Бургас", — розповів Ніколаєнко.

В Польщі ж компанія фіксує проблеми зі швидкістю руху товарів, що вдвічі менша за ту, до якої "Метінвест" звик в Україні. Країна могла б отримати 70 млн тонн експорту на рік, які українські порти втратили через війну.

"Загальний обсяг експорту через польські порти не збільшився і навіть скоротився на 1% через непідготовленість інфраструктури: не вистачає потужностей для оброблення вантажів як на кордоні, так і в портах, а сама інфраструктура розрахована на імпорт, а не на експорт", — констатує Ніколаєнко.

Водночас компанія пристосовується до нових умов. В порівнянні з 2021 роком цьогоріч обсяг перевалки продукції через польські залізничні переходи збільшився на 45%. Завдяки українській руді польські порти змогли збільшити експорт залізорудної продукції та металу на понад 100% у 2022 році.

Нагадаємо, "Метінвест" оцінила сумарні збитки та пошкодження активів внаслідок війни у 3,542 мільярда доларів, які компанія буде вимагати від Росії як агресора.

Група розраховує отримати компенсацію за пошкоджені та окуповані активи через міжнародні суди, зокрема, підприємства компанії подали позови проти РФ до Європейського суду з прав людини, вимагаючи повної компенсації за шкоду, заподіяну її агресією активам та бізнесу "Метінвесту".