Суд відкрив справу про банкрутство захопленого окупантами ММК ім. Ілліча

19 грудня Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі про банкрутство Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча, що входить до складу холдингу “Метінвест” Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

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Зазначається, що заяву про відкриття провадження у справі подало інше підприємство "Метінвесту" – Авдіївський коксохімічний завод.

Серед причин банкрутства вказуються захоплення та руйнування єдиного майнового комплексу ММК ім. Ілліча в окупованому РФ Маріуполі та, як наслідок, неплатоспроможність, неможливість виконання грошових зобов'язань перед кредиторами, зокрема перед Авдіївським коксохімом.

Підготовче засідання суду призначили на 27 лютого 2023 року.

Зазначимо, до війни ММК ім. Ілліча був одним з найбільших підприємств металургійного комплексу України. Він міг виготовляти 3,7 млн тонн конвертерної сталі, 12 млн тонн агломерату, понад 4,3 млн тонн чавуну та понад 5 млн тонн готового прокату на рік.

Основною продукцією комбінату був плоский прокат з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення. ММК ім. Ілліча був єдиним в Україні підприємством з виробництва оцинкованого холоднокатаного листа.

Зазначимо, що підприємства "Метінвесту" значно постраждали від російської агресії. Тому компанія подала позови до Європейського суду з прав людини проти Росії за шкоду, заподіяну її майну та власності групи в Маріуполі (ММК імені Ілліча та "Азовсталь") та на інших територіях України з 24 лютого.

Співвласник "Метінвесту" Ахметов від свого імені також подав до ЄСПЛ позов проти Росії. Бізнесмен також заявляв, що підприємства, що входять до його інвестгрупи SCM (зокрема, це й металургійний бізнес), "однозначно подадуть позови до РФ в у всі міжнародні та національні інстанції".