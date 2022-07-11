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SCM Ахметова боротиметься з РФ за компенсації до останнього
Підприємства найбільшої інвестиційної групи в Україні SCM олігарха Ріната Ахметова вимагатимуть від РФ компенсації за зруйновані через військову агресію активи в усіх можливих міжнародних і національних інстанціях, про що повідомив сам олігарх в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel.
"Ми однозначно подамо позови до Росії – у всіх міжнародних і національних інстанціях – і вимагатимемо належної компенсації всіх збитків і втраченого бізнесу", – підкреслив Ахметов.
Разом із тим підприємства SCM намагаються припинити викрадання Росією українських товарів, зокрема металургійної продукції із захопленого російськими військами Маріуполя.
"Просто зараз РФ цинічно завантажує на свої кораблі українську сталь у Маріуполі. Це грабіж і зухвале порушення міжнародного права", – додав він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наприкінці червня Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої військової агресії Росії проти України.