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Ахметов подав проти Росії позов до Європейського суду з прав людини
Український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через військову агресію Росії проти України. Він вимагає вжити заходів та компенсації збитків у зв'язку з блокадою, мародерством, знищенням та перенаправленням потоків зернових та металів з боку Росії
Про це повідомляє пресслужба компанії SCM.
Комбінат "Азовсталь", що належить Ахметову, зазнавав постійних обстрілів протягом багатьох тижнів під час боїв у Маріуполі. Частину заводу фактично зруйновано. Бізнесмен хоче притягнути РФ до відповідальності за руйнування, які росіяни завдали Україні.
"Зло не може залишатися безкарним. Злочини Росії проти України та кожного українця — кричущі. Винні мають понести покарання. Мною — за допомогою найкращих українських та американських юристів — подано скаргу до ЄСПЛ щодо відшкодування збитків. Цей позов - одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії", - заявив Ахметов.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, бізнесмен подав позов, в якому вимагає вжити заходів, які не допустять подальшої блокади українських портів, мародерства, крадіжки зернових, а також сталі, виготовленої підприємствами SCM.
"Ахметов просить суд чітко дати Росії зрозуміти, що її дії, що сприяють погіршенню продовольчої кризи, і кроки з метою заподіяння подальших збитків української економіки неприпустимі", - резюмували в пресслужбі SCM.
Зазначимо, Ахметов попросив надати справі пріоритетного статусу.
Раніше він повідомляв, що в результаті вторгнення Росії в Україну активи його компанії SCM капіталізацією понад $20 млрд або зруйновані, або законсервовані. При цьому Ахметов наголошував, що металургійні підприємства в Маріуполі не працюватимуть під російською окупацією.