Заводи Маріуполя ніколи не працюватимуть під російською окупацією, — Ахметов

Український мільярдер та власник СКМ Рінат Ахметов заявив, що його металургійні підприємства у Маріуполі не працюватимуть під російською окупацією.

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Про це він заявив у коментарі The Wall Street Journal.

Ахметов упевнений, що Маріуполь завжди буде українським містом та не перейде під контроль РФ.

"Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомблять заводи. За жодних обставин ці заводи не працюватимуть під російською окупацією", — сказав Ахметов.

Він також заявив, що заводи "Азовсталь" та "ММК ім. Ілліча" (обидва належать Ахметову) досі перебувають під контролем України та української армії.

"Азовсталь" та ММК ім. Ілліча, на яких у місті працювало близько 40 000 людей. Обидва заводи перебувають під контролем України, але заводи тимчасово закриті", — цитує слова WSJ Ахметова.

Зазначимо, у місті Маріуполь уже багато днів тривають бої. Внаслідок бойових дій та постійних бомбардувань російської армії від 80 до 90 % інфраструктури міста пошкоджено, включаючи металургійний комбінат "Азовсталь", який окупанти продовжують знищувати.

Але генеральний директор комбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвіллі заявив, що не варто "ховати" підприємство, завод ще може працювати на повну.

Зазначимо, ще в перший день війни, 24 лютого, частину обладнання Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та "Азовсталі" перевели в режим гарячої консервації.