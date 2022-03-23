- Категория
- Промышленность
- Дата публикации
-
Заводы Мариуполя никогда не будут работать под российской оккупацией, - Ахметов
Украинский миллиардер и владелец СКМ Ринат Ахметов заявил, что его металлургические предприятия в Мариуполе не будут работать под российской оккупацией.
Об этом он заявил в комментарии The Wall Street Journal.
Ахметов уверен, что Мариуполь всегда будет украинским городом и не перейдет под контроль РФ.
"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией", - сказал Ахметов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он также заявил, что заводы "Азовсталь" и "ММК им. Ильича" (оба принадлежат Ахметову) до сих находятся под контролем Украины и украинской армии.
"Азовсталь" и ММК им. Ильича, на которых в городе работало около 40 000 человек. Оба завода находятся под контролем Украины, но заводы временно закрыты", - цитирует WSJ слова Ахметова.
Отметим, в городе Мариуполь уже много дней идут бои. В результате боевых действий и постоянных бомбежек российской армии от 80 до 90 % инфраструктуры города повреждены, включая металлургический комбинат "Азовсталь", который оккупанты продолжают уничтожать.
Но генеральный директор комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвилли заявил, что не стоит "хоронить" предприятие - завод еще может работать по полной.
Отметим, еще в первый день войны 24 февраля, часть оборудования Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и "Азовстали" перевели в режим горячей консервации.