Заводы Мариуполя никогда не будут работать под российской оккупацией, - Ахметов

Украинский миллиардер и владелец СКМ Ринат Ахметов заявил, что его металлургические предприятия в Мариуполе не будут работать под российской оккупацией.

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Об этом он заявил в комментарии The Wall Street Journal.

Ахметов уверен, что Мариуполь всегда будет украинским городом и не перейдет под контроль РФ.

"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией", - сказал Ахметов.

Он также заявил, что заводы "Азовсталь" и "ММК им. Ильича" (оба принадлежат Ахметову) до сих находятся под контролем Украины и украинской армии.

"Азовсталь" и ММК им. Ильича, на которых в городе работало около 40 000 человек. Оба завода находятся под контролем Украины, но заводы временно закрыты", - цитирует WSJ слова Ахметова.

Отметим, в городе Мариуполь уже много дней идут бои. В результате боевых действий и постоянных бомбежек российской армии от 80 до 90 % инфраструктуры города повреждены, включая металлургический комбинат "Азовсталь", который оккупанты продолжают уничтожать.

Но генеральный директор комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвилли заявил, что не стоит "хоронить" предприятие - завод еще может работать по полной.

Отметим, еще в первый день войны 24 февраля, часть оборудования Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и "Азовстали" перевели в режим горячей консервации.