В Мариуполе идут бои за "Азовсталь", российские войска почти уничтожили крупнейший металлургический завод

В городе Мариуполь идут бои за металлургический комбинат "Азовсталь", оккупанты продолжают его уничтожать.

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Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона украинских каналов.

"Сейчас идут бои за "Азовсталь". По сути, по имеющимся данным, могу сказать, что мы потеряли этот экономический гигант. По сути, один из крупнейших металлургических заводов Европы фактически уничтожается", — рассказал Денисенко.

Также он отметил, что части людей удалось покинуть Мариуполь, и назвал ситуацию в городе "катастрофической".

Отметим, после обстрелов и бомбардировок многие здания в Мариуполе превратились в руины. По некоторым данным, в городе уничтожено 90% инфраструктуры. Пострадали и промышленные объекты.

"Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. "Азовсталь" разбомблен. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на "Азовсталь", — заявил в интервью Forbes заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов.