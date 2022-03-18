Греция восстановит роддом в Мариуполе после войны, Италия — драмтеатр

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна готова отстроить роддом в Мариуполе, который разрушила российская армия.

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"Греция готова восстановить родильный дом в Мариуполе, центре греческого меньшинства в Украине, дорогом нашему сердцу городе и символе варварства войны", — написал Мицотакис в своем Twitter.

В свою очередь власти Италии сообщили о своих намерениях активно участвовать в восстановлении Мариупольского драмтеатра, на который оккупанты сбросили бомбу. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко после переговоров с министром культурного наследия и культурной деятельности Италии Дарио Франческини.

"Совместными усилиями наших министерств в Украине и Италии будем отстраивать Мариупольский драмтеатр сразу после победы Украины над российскими оккупантами", — рассказал Ткаченко после общения с Франческини.

Он также сообщил, что Италия уже отказала россиянам в участии в Венецианской биеннале и Миланском триеннале.

"Вместо этого они предоставили дополнительные возможности для украинских художников выступать на этих форумах. Договорились о содействии гастролям украинских коллективов в Италии", — добавил Ткаченко.

Напомним, выяснилось, что бомбоубежище драматического театра в Мариуполе выдержало удар российской авиации, прятавшиеся в нем люди остались живы. При этом центральная часть здания театра была полностью уничтожена, а вход в бомбоубежище драмтеатра завалили обломками.

И драмтеатр, и роддом в Мариуполе захватчики бомбили целенаправленно. Это подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров.