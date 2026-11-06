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ЕС профинансирует создание в Украине центров профессионального мастерства

Европейский инвестиционный банк
ЕС профинансирует создание в Украине центров профессионального мастерства

Три учреждения профессионального образования в Киеве, Днепре и Волынской области получат в общей сложности более 24 млн евро финансирования при поддержке Европейского Союза на создание Центров профессионального мастерства (Centres of Vocational Excellence, CoVEs).

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Европейского инвестиционного банка.

Министерство образования и науки, Министерство финансов, областные администрации и учреждения-участники уже подписали соглашения, необходимые для направления финансирования.

Деньги получат Киевский профессиональный колледж TECHNO-ART, Днепровский профессиональный технологический колледж и Колковский центр профессионального образования в Волынской области.

Работы по созданию центров запланированы на 2027-2028 годы. Проекты предусматривают обновление учебных корпусов, мастерских и общежитий, а также закупку нового оборудования и транспортных средств для практической подготовки студентов.

Новые центры должны совместить профессиональное образование, переподготовку кадров и сотрудничество с бизнесом. Работодатели планируют привлекать к формированию учебных программ, а взрослые смогут проходить переподготовку и повышать квалификацию.

"Восстановление Украины зависит от квалифицированных людей. Мы помогаем усилить профессиональное образование и обеспечить украинцев практическими навыками, необходимыми для восстановления страны и укрепления ее экономики", - заявил вице-президент группы ЕИБ Карл Негаммер.

Финансирование является частью программы ЕИБ по развитию профессионального образования в Украине общим объемом €58 млн. Кроме того, программа предусматривает €8,5 млн. грантового финансирования на техническую помощь через Инвестиционную платформу соседства ЕС.

Напомним, недавно правительство изменило правила профессионального образования , предусмотрев большую автономию колледжей, усиление практической подготовки и более тесное сотрудничество учреждений с работодателями.

Автор:
Татьяна Гойденко

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