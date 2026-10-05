Коледжі отримають більше автономії: уряд змінив правила профосвіти

Уряд ухвалив пакет рішень для оновлення професійної освіти. Відтепер щонайменше 40% освітньої програми становитиме практична підготовка, студенти зможуть здобувати до трьох професійних кваліфікацій.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Навчання ближче до роботи

Навчання також інтегрують із європейською кредитною системою, що має сприяти сумісності української професійної освіти з європейськими підходами.

Із 2027 року професійні коледжі працюватимуть за новою формулою фінансування.

Кожен заклад матиме гарантоване базове фінансування. Водночас частина коштів залежатиме від результатів його роботи.

Під час розрахунку фінансування враховуватимуть:

попит на професії в конкретному регіоні;

кількість набраних студентів;

рівень працевлаштування випускників;

залучення закладом додаткового фінансування.

Таким чином, коледжі з кращими показниками зможуть отримувати більше коштів.

Уряд зазначає, що запровадження нової формули фінансування є також одним з індикаторів співпраці України зі Світовим банком.

Більше співпраці з роботодавцями

Окремий блок змін стосується академічної мобільності та практичної взаємодії з бізнесом.

Студенти зможуть не лише навчатися у закладах освіти, а й проходити навчання та стажування безпосередньо у роботодавців.

Для викладачів також передбачена можливість викладати та проходити стажування як у закладах освіти, так і на підприємствах.

Очікується, що це дозволить посилити практичну складову підготовки фахівців і налагодити тіснішу співпрацю професійних коледжів із роботодавцями.

У підсумку реформа має зробити професійну освіту більш орієнтованою на реальні потреби економіки та ринку праці - від змісту навчальних програм до фінансування закладів за конкретними результатами.

Нагадаємо, за січень-серпень 2026 року Державна служба зайнятості запропонувала своїм клієнтам майже 315 тисяч вакансій. За цей же період у пошуках роботи до служби звернулися 484 тисячі людей.