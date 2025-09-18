Професійне навчання для ветеранів: майже 4000 учасників обрали експериментальний проєкт

З початку 2025 року 3817 ветеранів та осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок війни, скористалися можливостями безоплатного професійного навчання завдяки експериментальному проєкту від Державної служби зайнятості. Це 3444 учасники бойових дій та 373 особи з інвалідністю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення служби зайнятості.

Згідно з даними, 91% учасників програми підвищують свою кваліфікацію, а 9% опановують нову професію. Найбільшим попитом серед них користуються освітні програми з психології, домедичної допомоги, керування безпілотниками, а також основи підприємництва та бізнес-планування.

Навчання проводиться в Центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості, які розташовані у восьми містах України: Дніпрі, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові, Рівному, Сумах та Івано-Франківську.

Протягом навчання учасникам бойових дій та особам, які супроводжують людей з інвалідністю І групи, надається безкоштовне проживання та компенсується вартість проїзду. Після завершення навчання видається документ державного зразка.

Заявку на участь можна подати онлайн через офіційний сайт Державної служби зайнятості або офлайн у будь-якому центрі зайнятості.

Раніше повідомлялося, що держава надає захисникам та захисницям України можливість здобути нову професію у сфері інформаційних технологій. Ветерани та військові можуть можуть отримати ваучер на навчання вартістю до 30 280 грн.