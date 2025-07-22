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Ветерани мають шанс отримати до $20 тисяч на розвиток tech-бізнесу: нова програма SKELAR

чоловік, ноутбук
Ветерани можуть отримати кошти на розвиток tech-бізнесу. / Freepik

Ветерани можуть отримати до $20 тисяч на розвиток tech-бізнесу завдяки програмі Veteran Venture Program від SKELAR.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Як зазначили у відомстві, за вісім тижнів інтенсиву претенденти пройдуть весь шлях створення стартапу — від ідеї до створення MVP (продукт з мінімальним функціоналом — ред.) й підготовки презентації для інвесторів.

На кожному етапі учасники отримуватимуть менторську підтримку експертів SKELAR, які працювали з Meta, Google, Microsoft та іншими техногігантами.

Хто може долучитися до програми?

До програми Veteran Venture Program можуть долучитися ветерани й ветеранки з підтвердженим статусом, які мають:

  • досвід в ІТ, маркетингу, дизайні чи продажах, або з попереднім досвідом підприємництва від двох років; 
  • бізнес-ідею у сфері технологій та/або сформованою командою від двох людей; 
  • високу мотивацію та розуміння, на якому ринку планують працювати.

"У фіналі програми учасники запітчать проєкти перед інвесторами. Найкращі  продовжать роботу над стартапами в межах інкубаційного періоду та позмагаються за шанс залучити до $20 000 на розвиток бізнесу", — пояснили в Мінцифри.

Нагадаємо, у “Дії” запрацював “Ветеран PRO” — новий цифровий простір для ветеранів та їхніх родин, де доступні ключові державні послуги онлайн.

Автор:
Тетяна Ковальчук