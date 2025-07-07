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"Ветеран PRO": у "Дії" запустили цифровий простір для ветеранів
У “Дії” запрацював “Ветеран PRO” — новий цифровий простір для ветеранів та їхніх родин, де доступні ключові державні послуги онлайн.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Як скористатися "Ветеран PRO" у "Дії"
У застосунку "Дія" з’явився новий цифровий простір — "Ветеран PRO", який спрощує доступ ветеранів, ветеранок та їхніх родин до державних послуг. Тепер ключові сервіси доступні онлайн — без черг, зайвої бюрократії та відвідування різних установ.
Новий розділ буде доступним для користувачів, у яких підтверджений статус ветерана в "Дії". Щоб скористатися послугами, потрібно оновити застосунок, перейти в розділ "Сервіси" й обрати "Ветеран PRO".
На старті у сервісі доступні такі послуги:
- пошук фахівця супроводу для ветеранів і демобілізованих;
- участь у ветеранських спортивних заходах;
- подання заявки на програму "єОселя";
- оформлення допомоги через програму "єВідновлення";
- встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;
- подання заяви на отримання субсидії.
В Україні сьогодні понад 1,3 млн ветеранів і ветеранок, і цифровізація державних сервісів для цієї категорії громадян — одне з пріоритетних завдань. У майбутньому перелік доступних послуг у "Ветеран PRO" буде розширено, зазначає пресслужба.
Проєкт реалізовано Міністерством у справах ветеранів спільно з Мінцифрою та застосунком "Дія" за підтримки Програми розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції. Окремі послуги, зокрема "єОселя" та "єВідновлення", підтримані в межах проєктів UK DIGIT (UK Dev, Фонд Євразія) та Фонду Східна Європа.
Нагадаємо, уряд спрямував 446 млн грн субвенції на створення та розвиток ветеранських просторів у семи регіонах України.