"Ветеран PRO": у "Дії" запустили цифровий простір для ветеранів

У “Дії” запрацював “Ветеран PRO” — новий цифровий простір для ветеранів та їхніх родин, де доступні ключові державні послуги онлайн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Як скористатися "Ветеран PRO" у "Дії"

У застосунку "Дія" з’явився новий цифровий простір — "Ветеран PRO", який спрощує доступ ветеранів, ветеранок та їхніх родин до державних послуг. Тепер ключові сервіси доступні онлайн — без черг, зайвої бюрократії та відвідування різних установ.

Новий розділ буде доступним для користувачів, у яких підтверджений статус ветерана в "Дії". Щоб скористатися послугами, потрібно оновити застосунок, перейти в розділ "Сервіси" й обрати "Ветеран PRO".

На старті у сервісі доступні такі послуги:

пошук фахівця супроводу для ветеранів і демобілізованих;

участь у ветеранських спортивних заходах;

подання заявки на програму "єОселя";

оформлення допомоги через програму "єВідновлення";

встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

подання заяви на отримання субсидії.

В Україні сьогодні понад 1,3 млн ветеранів і ветеранок, і цифровізація державних сервісів для цієї категорії громадян — одне з пріоритетних завдань. У майбутньому перелік доступних послуг у "Ветеран PRO" буде розширено, зазначає пресслужба.

Проєкт реалізовано Міністерством у справах ветеранів спільно з Мінцифрою та застосунком "Дія" за підтримки Програми розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції. Окремі послуги, зокрема "єОселя" та "єВідновлення", підтримані в межах проєктів UK DIGIT (UK Dev, Фонд Євразія) та Фонду Східна Європа.

Нагадаємо, уряд спрямував 446 млн грн субвенції на створення та розвиток ветеранських просторів у семи регіонах України.