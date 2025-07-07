"Ветеран PRO": в "Дії" запустили цифровое пространство для ветеранов

В "Дії" заработал "Ветеран PRO" — новое цифровое пространство для ветеранов и их семей, где доступны ключевые государственные услуги онлайн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Как воспользоваться "Ветеран PRO" в "Дії"

В приложении "Діії" появилось новое цифровое пространство — "Ветеран PRO", упрощающий доступ ветеранов, ветеранок и их семей к государственным услугам. Теперь ключевые сервисы доступны онлайн – без очередей, лишней бюрократии и посещения различных учреждений.

Новый раздел будет доступен пользователям, у которых подтвержден статус ветерана в "Дії". Чтобы воспользоваться услугами, необходимо обновить приложение, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать "Ветеран PRO".

На старте в сервисе доступны следующие услуги:

поиск специалиста сопровождения для ветеранов и демобилизованных;

участие в ветеранских спортивных мероприятиях;

подача заявки на программу "єОселя";

оформление помощи через программу "єВідновлення";

установление статуса лица с инвалидностью в результате войны;

подача заявления на получение субсидии.

В Украине сегодня более 1,3 млн. ветеранов и ветеранок, и цифровизация государственных сервисов для этой категории граждан — одна из приоритетных задач. В будущем перечень доступных услуг у "Ветеран PRO" будет расширен, отмечает пресс-служба.

Проект реализован Министерством по делам ветеранов совместно с Минцифрой и приложением "Дія" при поддержке Программы развития ООН в Украине по финансированию Швеции. Отдельные услуги, в частности "єОселя" и "єВідновлення" , поддержаны в рамках проектов UK DIGIT (UK Dev, Фонд Евразия) и Фонда Восточная Европа.

Напомним, правительство направило 446 млн грн субвенции на создание и развитие ветеранских пространств в семи регионах Украины.