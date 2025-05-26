"Собственное дело": ветераны получат еще 32 млн грн на начало или развитие своего бизнеса

65 ветеранов или членов их семей признаны победителями восьмой в 2025 году волны подачи заявлений на гранты по программе "Собственное дело". Они получат 32 млн грн на начало или развитие своего бизнеса. С начала этого года победителями программы стали около 600 ветеранов, которые получат гранты на 286 млн грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.

"1700 ветеранов и членов их семей стали победителями ветеранской составляющей программы "Собственное дело" с начала ее действия. Государство инвестировало в развитие ветеранского бизнеса через гранты более 700 млн грн. 55% грантеров по этой программе — участники боевых действий, 45% — вторые из их супругов. открытие нового бизнеса", — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Среди 65 победителей восьмой в 2025 году волны подачи заявлений на гранты 25 участников боевых действий, 40 членов семей ветеранов. 54 победителя получат грант размером до 500 тыс. грн, 7 – до 250 тыс. грн. грн, 4 – до 1 млн грн.

Больше грантополучателей из Винницкой, Киевской, Хмельницкой областей и города Киева. Самые популярные сферы, в которых планируют развивать бизнес-грантеры — оптовая и розничная торговля, перерабатывающая промышленность, временное размещение и организация питания, предоставление других видов услуг.

Согласно условиям программы, участники могут получить следующие гранты:

до 250 тыс. до 500 тыс. грн. грн и до 1 млн грн — для ветерана при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн — для второго супруга ветерана/погибшего защитника при создании одного и двух рабочих мест соответственно.

При получении гранта от 500 тыс. грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 12 месяцев. Такой грант предоставляется при условии софинансирования с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство.

Напомним, 28 украинцев в возрасте до 25 лет по результатам шестой волны 2025 стали победителями молодежной грантовой программы "Собственное дело". Они получат 4 млн. грн. на старт своего бизнеса. Всего с начала действия программы положительное решение о получении грантов имеют 237 молодых предпринимателей.