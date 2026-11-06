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Украинцы заключили почти 5,7 млн договоров автогражданки: страховые выплаты выросли на 84%

ДТП
Количество обращений за выплатами после ДТП выросло на 26,53% / Depositphotos

За январь – сентябрь 2026 года украинские страховые компании заключили 5693693 договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСГПО). Это на 5,24% больше чем за аналогичный период 2025 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

В то же время страховщики насчитали 8,40 млрд грн возмещений за ДТП — на 83,71% больше, чем в прошлом.

Договоры и премии

За девять месяцев 2026 года сумма страховых премий по договорам ОСАГО составила 18,09 млрд грн. Это на 7,36% больше, чем за январь – сентябрь прошлого года, когда показатель составил 16,8 млрд грн.

Средняя премия за один договор выросла примерно на 2% - с 3115 до 3178 грн.

Страховых выплат стало больше

По данным МТСБУ, в январе-сентябре 2026 года страховые компании получили 153 226 требований о возмещении ущерба после ДТП. Это на 26,53% больше, чем за тот же период в прошлом году, когда поступило 121 101 требование.

Общая сумма заявленного ущерба выросла на 76,94% - с 5,47 млрд до 9,68 млрд грн.

Страховщики урегулировали 137 029 требований, что на 26,63% больше, чем в прошлом. По ним насчитали 8,40 млрд грн возмещений против 4,57 млрд грн за девять месяцев 2025 года.

ДТП из-за Европротокола

Водители все чаще оформляют аварии с помощью Европротокола. За девять месяцев 2026 года страховщики урегулировали 71268 требований по ДТП, оформленным таким способом. Это на 46,93% больше, чем в прошлом.

Доля таких случаев среди всех урегулированных требований выросла с 44,8 до 52%. То есть, более половины обращений касались аварий, оформленных без вызова полиции.

В то же время, средняя сумма возмещения по таким требованиям увеличилась с 26 630 до 44 690 грн.

Европротокол позволяет участникам ДТП при определенных условиях самостоятельно оформить аварию без вызова полиции. Это касается случаев, когда в аварии нет травмированных или погибших, повреждены только транспортные средства и водители соглашаются с ДТП.

Напомним, в первом полугодии 2026 года украинские водители оформили почти 3,7 млн договоров автогражданки, что на 6,98% больше, чем в прошлом. За этот же период страховые компании выплатили пострадавшим более 5,6 млрд грн – сумма возмещений выросла на 95%

Автор:
Татьяна Ковальчук

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