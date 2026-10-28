Украинские страховые компании выплатили почти 8,4 млрд грн по полисам автогражданки

За девять месяцев 2026 года страховщики — члены МТСБУ осуществили 137 029 страховых выплат по полисам ОСАГО (автогражданки) на почти 8,4 млрд грн. Средний размер выплаты составил 61294 грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

Статистика аварий и выплат

По данным Нацполиции, за восемь месяцев 2026 года в Украине произошло 16040 ДТП с погибшими и травмированными. В этих авариях погиб 1 741 человек, а 20 258 человек получили травмы.

"По каждой цифре – не только разбитый автомобиль. Автогражданка покрывает не только ремонт авто пострадавшего, но и расходы на лечение", — отметили в МТСБУ.

Договор обязательного страхования гарантирует возмещение ущерба потерпевшим. В рамках полиса страховая компания может выплатить до 500 тыс. грн. на одного пострадавшего за вред здоровью или жизни, а общий лимит на одно событие составляет до 5 млн. грн.

Почему наличие полиса важно

Без оформленного договора автограждану водителю пришлось бы самостоятельно возмещать все убытки потерпевшим. Такие суммы часто во много раз превышают стоимость самого страхового полиса.

В Бюро подчеркнули, что своевременное заключение договора защищает кошелек водителя от непредсказуемых финансовых потерь в случае ДТП.

Напомним, в первом полугодии 2026 года украинские водители оформили почти 3,7 млн договоров автогражданки, что на 6,98% больше, чем в прошлом. За этот же период страховые компании выплатили пострадавшим более 5,6 млрд грн – сумма возмещений выросла на 95%