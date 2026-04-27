Реформа автогражданки: объем страховых выплат вырос почти вдвое

В январе-марте 2026 года средняя выплата по договору ОСГПО (автогражданки) выросла на 52% по сравнению с прошлым годом и составила 57 455 грн. В общей сложности страховые компании выплатили более 2,7 млрд грн и урегулировали 48 124 требования. Количество урегулированных требований выросло на 29,8%, а объем выплат — на 97,4%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Моторно (транспортного) страхового бюро Украины.

Переход на новую модель

В первом квартале рынок обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСГПО) завершил переход на новую модель работы по Закону №3720-IX. С начала года все договоры работают по обновленным правилам. Реформа приблизила украинскую систему к европейским принципам Motor Insurance Directive. Отменены франшиза и коэффициент физического износа транспортного средства. Повышены страховые суммы. Это позволило приблизить размер выплат к реальной стоимости восстановительного ремонта.

Председатель правления МТСБУ Александр Берназюк отметил: "Рост среднего размера страховых выплат является ожидаемым. В 2025 году рынок работал в переходном режиме... С начала 2026 года все договоры ОСГПО уже действуют по обновленным правилам, которые предусматривают более высокие лимиты ответственности, полнее покрытие расходов на ремонт и более полное покрытие расходов на ремонт".

Прямое урегулирование

Изменения сделали урегулирование более простым. Для всех страховщиков обязательным стало прямое урегулирование. Приоритетным форматом является ремонт автомобиля на СТО. Средний срок рассмотрения дела по прямому урегулированию составляет 32 дня, тогда как по стандартной процедуре – 57 дней. Кроме того, в рамках прямого урегулирования произведено 26 578 выплат — это 55% от общего количества урегулированных случаев. Водители чаще используют Европротокол.

В I квартале 2026 года 53% страховых выплат осуществлены по ДТП, оформленным без вызова полиции (в 2025 году — 43%). За Европротоколом произведено 25 463 выплаты на сумму более 1 млрд грн. Коэффициент убыточности вырос с 2,4% до 2,9%.

"Мы ожидаем, что количество страховых случаев может и дальше расти. Среди ключевых факторов — повышенная нагрузка на водителей в условиях военного положения... а также ухудшение состояния дорожного покрытия после зимнего периода и другие сопутствующие инфраструктурные факторы", — сообщил Берназюк.

Стоимость полиса

Средняя стоимость ОСГПО осталась относительно стабильной. В январе-марте 2026 года средний размер страховой премии составил 3 237,1 грн - на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года (2 975,4 грн). Заключено более 1,64 млн. договоров, привлечено свыше 5,3 млрд. грн. премий.

С 2026 года все договоры ОСГПО заключаются исключительно в электронной форме с внесением в Единую централизованную базу данных.

Напомним, в течение января-декабря 2025 года страховые компании урегулировали 150 982 требования пострадавших в ДТП по внутренним договорам ОСГПО (автогражданка) и осуществили страховые выплаты на сумму свыше 6,8 млрд грн.