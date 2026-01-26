Запланована подія 2

Выплаты по автогражданке в 2025 году выросли на 41% — до 6,8 млрд грн

дтп, зима
Страховые компании урегулировали 150 982 требования после ДТП

В течение января-декабря 2025 года страховые компании урегулировали 150 982 требования потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях по внутренним договорам ОСАГО ("Автогражданка") и осуществили страховые выплаты на сумму более 6,8 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Моторно (транспортного) страхового бюро Украины.

По сравнению с 2024 годом количество урегулированных требований выросло на 6,24%, в то время как объем страховых выплат увеличился сразу на 41,4%.

Фото 2 — Выплаты по автогражданке в 2025 году выросли на 41% — до 6,8 млрд грн

Такая разница в темпах роста свидетельствует о существенном повышении среднего размера выплат пострадавшим в ДТП, а не только об увеличении количества страховых случаев.

Наибольшее количество требований от пострадавших в ДТП в 2025 году урегулировали следующие страховые компании:

  • СК "ТАС" - 23 735 требований на общую сумму 1,1 млрд грн;
  • СК "Оранта" - 21 369 требований на сумму 857,9 млн грн;
  • СК "Княжая Виенная иншуранс групп" - 16 139 требований на сумму 706,5 млн грн.

Напомним, с начала 2025 года средняя стоимость страховых полисов "автогражданки" (ОСГПО) для украинцев выросла более чем вдвое (на 135%) по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, достигнув отметки в 3 136 гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко