Автострахование по-новому: что происходит на рынке автогражданки

С начала текущего года по октябрь включительно средняя стоимость страховых полисов "автогражданки" (ОСАГО) для украинцев выросла более чем вдвое (на 135%) по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, достигнув отметки в 3136 гривен. В прошлом году в этот период средняя стоимость составляла около 1332 гривен.

Об этом сообщил глава правления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) Александр Берназюк.

По его словам, такое повышение является следствием изменений, введенных новым законом об ОСАГО, который начал действовать с 1 января 2025 года. Законом, в частности, вводится свободное ценообразование на рынке автогражданки, что позволяет страховым компаниям самостоятельно устанавливать тарифы для каждого клиента индивидуально. Ранее размер страхового платежа определялся нормативно: базовый платеж умножался на корректирующие коэффициенты, а их перечень и значение утверждало МТСБУ.

Полисы ОСАГО — считаем по-новому

Александр Берназюк отмечает, что теперь страховые компании формируют тариф исходя из реальной оценки рисков и потенциального ущерба. Теперь каждая страховая компания самостоятельно определяет стоимость полиса, учитывая индивидуальные характеристики водителя и транспортного средства: тип автомобили, объем двигателя, место регистрации, год выпуска, историю вождения и другие факторы рискованности.

С началом действия нового закона об ОСАГО был внедрен ряд полезных обновлений, которые также влияют на стоимость страхования:

— начисление страховой выплаты без учета коэффициента износа транспортного средства и отсутствие франшизы в договорах — как следствие, потерпевшие получают полную выплату;

— прямое урегулирование для всех страховщиков — возможность получить выплату непосредственно у собственного страховщика, а не у "незнакомого" страховщика виновника;

— предоставление страховщиком вариантов авторизованных СТО для полного восстановления автомобиля.

Вместе с тем, отмечает Александр Берназюк, по результатам января–октября 2025 года количество заключенных договоров ОСАГО уменьшилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило чуть более 6 млн. Эксперт объясняет, что это частично связано с массовым оформлением полисов в конце 2024 года из-за ожидаемого повышения тарифов, когда количество договоров выросло на 8,2% по сравнению с предыдущим годом.

"Уменьшение количества договоров в 2025 году не свидетельствует о резком падении спроса в абсолютном значении, а скорее отражает постепенную адаптацию рынка к новым законодательным условиям, которые внедряются Законом Украины №3720-IX. После многих лет регулируемых тарифов рынок требует времени для установления нового баланса между ценой полиса и готовностью потребителей его приобрести", — отмечает собеседник Delo.ua.

За 10 месяцев 2025-го страховые компании аккумулировали 18,9 млрд грн страховых премий по договорам ОСАГО, что на 122,5% больше, чем в прошлом году. Такой рост стоимости страхования позволяет частично компенсировать общую убыточность страхования, ведь размер средней выплаты постоянно растет.

В течение указанного периода сумма страховых выплат по внутренним договорам выросла на 34% по сравнению с предыдущим годом и составила 5,29 млрд грн. Средний размер выплаты по требованиям пострадавших составил 43 074,7 грн, что на 28,8% больше, чем за аналогичный период 2024-го (33 448 грн).

Новые порядки и реалии рынка

Заместитель руководителя департамента андерайтинга СК "ИНГО" Ольга Погорила отмечает, что после вступления в силу закона об ОСАГО с 1 января страховщики оказались в условиях, когда пришлось пересматривать почти все ключевые параметры ОСАГО: от методики определения ущерба до максимальных страховых сумм. Собеседница издания объясняет, что поскольку статистика по новой модели еще не была накоплена, тарифы на начало года рассчитывались на основе прогнозных значений средней выплаты.

"В процессе действия договоров получала реальные данные по размеру выплат и убыточности по разным категориям транспортных средств, поэтому "ИНГО" проводила корректировку тарифов постепенно и избирательно. Для ряда типов авто премии росли, для других — снижались", — рассказала участница рынка.

Динамика прослеживается по средней премии: в марте 2025-го она была примерно на 200 грн ниже, чем в январе. К октябрю разрыв сократился до 80 грн, что может свидетельствовать о постепенной балансировке рынка, когда цена договора точнее соответствует реальной убыточности.

"Для нас было важно не повышать тарифы одномоментно или "всем одинаково", а именно адаптировать модель к конкретным рисковым сегментам. Поэтому результат по средней премии — это не просто снижение или повышение, а отражение более точного тарифного подхода, сформировавшегося в течение года", — подчеркивает Ольга Погорила.

По ее словам, есть сегменты, где прогнозные расчеты оказались слишком оптимистичными относительно будущих выплат. Ярким примером стали электромобили, убыточность которых росла быстрее, чем в среднем по портфелю, что требовало корректировки стоимости в большую сторону. Подобная ситуация наблюдалась и для автомобилей, зарегистрированных во Львове, где реальные показатели убыточности превысили первоначальные ожидания. Возросла и стоимость договоров с опцией "Без ограничений по возрасту водителя", поскольку эта опция формирует более широкий рисковый профиль, а фактические выплаты в третьем квартале подтвердили необходимость коррекции. В результате премии выросли примерно на 20%.

"Это не административное решение, а реакция на реальный ущерб, который мы увидели в середине года. Задача страховщика — держать тариф в балансе между доступностью для водителей и финансовой устойчивостью. Поэтому именно эти сегменты стали ключевыми точками пересмотра: они быстрее всего выходили за пределы первоначальных прогнозов", — объясняет Ольга Погорила.

В компании "ИНГО" подчеркивают, что рынок естественно реагирует на ценовые изменения, и после корректировки тарифов в первую неделю наблюдался небольшой спад продаж. Однако этот эффект быстро сглаживается, ведь ОСАГО остается обязательным видом страхования, а водители вместе с агентами и фронт-офисами адаптируются к новым ценам. Другие страховщики также пересматривали тарифы, так что рынок движется синхронно.

"В итоге мы не наблюдаем устойчивого оттока. Есть краткосрочная пауза после изменений, но дальше продажи возвращаются к привычному уровню. Это значит, что коррекции были мотивированными и точечными, а не чрезмерными", — заключает Ольга Погорилая.

Советник главы правления НАСК "ОРАНТА" Елена Машаро говорит, что после вступления в силу нового закона об ОСАГО страховые премии по внутренним договорам страхования в среднем увеличились в 2,2 раза.

"Это связано с существенными изменениями условий по этому виду страхования по сравнению с условиями, действовавшими в течение предыдущих двадцати лет. Безусловно, новые условия улучшили качество этого страхового продукта. Но, как и во многих других областях, а в страховании только так и должно быть, каждая составляющая улучшения условий страхования имеет свою стоимость", — объясняет Елена Машаро.

В компании добавляют, что количество заключенных договоров за 10 месяцев 2025 года уменьшилось примерно на 5%. По мнению НАСК "ОРАНТА", это связано с отказом от страхования устаревших автомобилей, выездом значительного количества транспортных средств за границу и уменьшением количества новых автомобилей в Украине.

По словам Елены Машаро, реальные результаты по договорам, заключенным в 2025 году, можно будет оценить не раньше начала 2027-го, когда будут урегулированы основные убытки. Первые предварительные выводы будут делаться в 2026 году, но они будут только ориентировочными.

Собеседница Delo.ua говорит, что по итогам 9 месяцев 2025 года ситуация в целом сложная. Комбинированный показатель убыточности в НАСК "ОРАНТА" уже превышает 100% от заработанной премии по этому виду страхования, то есть формально это означает работу "в минус". Впрочем, страховщики получают также инвестиционный доход, поэтому именно благодаря ему совокупный финансовый результат остается положительным.

"Такая ситуация не уникальна. В большинстве европейских стран ОСАГО традиционно считается низкомаржинальным видом бизнеса, и украинский рынок демонстрирует ту же закономерность", — заключает Елена Машаро.

Кто зарабатывает на новых правилах

По данным Национальной ассоциации страховщиков Украины, с 2022 года объем премий страховых компаний по договорам ОСАГО вырос более чем втрое. Так, за первые десять месяцев 2022-го полученные страховщиками премии ОСАГО составили 5,6 млрд грн; в 2023-м — уже 7,1 млрд; в 2024-м — более 8,5 млрд, а в 2025 году — более 18,8 млрд грн.

При этом объемы выплат за эти годы также выросли более чем вдвое — с 2,3 млрд грн в 2022 году до 5,3 млрд — за десять месяцев 2025-го.

Динамика же количества договоров страхования ОСАГО в течение этих лет практически не меняется, колеблясь вокруг отметки 6 млн.

Рейтинг компаний-лидеров по объему собранных в течение десяти месяцев 2025-го премий выглядит следующим образом:

· абсолютный лидер — СГ "ТАС" с объемом собранных премий 3,4 млрд грн; рост премий составил 180%;

· на втором месте — НАСК "Оранта" (2,5 млрд грн); рост премий по сравнению с аналогичным периодом 2024-го составил 118%;

· замыкает тройку лидеров — УСК "Княжа Виенна Иншуранс Групп".

Дальше первая десятка компаний выглядит так:

СК "ИНГО" (чуть больше 1 млрд грн), СК "Арсенал страхование" (989 млн грн), СК "УСГ" (966 млн грн), СК "Евроинс Украина" (964 млн грн), СК "ПЗУ Украина" (928 млн грн), СК "ВУСО" (911 млн грн), СК "АRX" (773 млн грн).

Десятка компаний-лидеров по объемам страховых выплат по договорам ОСАГО выглядит так:

СГ "ТАС" (866 млн грн), НАСК "Оранта" (672 млн грн), УСК "Княжа Виенна Иншуранс Групп" (552 млн грн), СК "ПЗУ Украина" (304 млн грн), СК "ИНГО" (281 млн грн), СК "Евроинс Украина" (25 грн), СК "УСГ" (228 млн грн), СК "Арсенал страхование" (218 млн грн), СК "АRX" (187 млн грн).

Участники рынка считают, что повышение стоимости полисов ОСАГО — не только результат свободного ценообразования, но и результат общего пересмотра правил и стандартов страхового продукта. Несмотря на рост тарифов, реальную эффективность новой модели рынок сможет оценить только после накопления статистики через несколько лет. Страховщики ожидают, что постепенная адаптация потребителей и коррекция тарифов с учетом фактической убыточности позволят уравновесить рынок и обеспечить финансовую устойчивость ОСАГО в долгосрочной перспективе.