Средний размер страховых выплат пострадавшим в ДТП увеличился на 27,5%: чем вызван рост

Средний размер страховой выплаты по требованиям потерпевших в ДТП за 9 месяцев 2025 года составил 42 248 грн, что на 27,5% больше чем в аналогичном периоде 2024 года (33 313,5 грн). Этот рост обусловлен прежде всего повышением стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, увеличением количества ДТП, а также изменениями в урегулировании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

Председатель правления МТСБУ Александр Берназюк констатирует: "Рынок ОСГПО демонстрирует рост частоты убытков на 20% в первом полугодии 2025 года, а среднего размера ущерба — почти на 30% по сравнению с прошлым годом . тарифную политику, поэтому страховщики вынуждены искать баланс между доступностью полисов для водителей и надлежащим уровнем страховой защиты".

Динамика платежей

Общая сумма начисленных страховых платежей по внутренним договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПО) составила 16,85 млрд грн, что на 122,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За этот период страховщики по внутренним договорам осуществили страховые выплаты на сумму более 4,5 млрд грн, урегулировав 108 213 требований пострадавших в ДТП. Количество урегулированных требований возросло на 3,1%, а объем выплаченного возмещения – на 30,7% по сравнению с 2024 годом.

Средняя страховая премия по заключенным внутренним договорам страхования составила 3114,79 грн, что демонстрирует рост на 236,3% по сравнению с предыдущим годом (1318,19 грн). Этот рост связан не только с рыночными изменениями, но и адаптацией страховых компаний к новым требованиям законодательства.

Как отметили в МТСБУ, полный переход на новые договоры "автогражданки" с лимитом 250 000 грн (против 160 000 грн в 2024 году) будет постепенно влиять на дальнейшее увеличение среднего размера выплаты.

Цифровизация и новые сервисы

В течение 9 месяцев 2025 года страховщики заключили более 5,4 млн. внутренних договоров ОСАГО, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Несмотря на это, рынок демонстрирует четкий переход к цифровому формату: доля электронных внутренних договоров страхования в 2025 году достигла 99,7%, в то время как в 2024 году она составила всего 75,9%. Эта трансформация обеспечивает повышение прозрачности и уменьшение рисков мошенничества.

Одним из ключевых сдвигов стало внедрение системы прямого урегулирования для всех страховых компаний. Теперь потерпевшие могут получить выплату непосредственно у своего страховщика. Эта система существенно ускорила урегулирование: средний срок рассмотрения дела составляет 29 дней (в то время как по стандартной процедуре – 65 дней).

Водители все чаще пользуются "европротоколом": количество таких случаев выросло на 23,9% по сравнению с прошлым годом. За январь-сентябрь 2025 года страховыми компаниями урегулировано 48 506 случаев ДТП по Европротоколом, а сумма выплаченных компенсаций превысила 1,3 млрд грн, что на 78,9% больше, чем годом ранее.

Напомним, с III квартал 2025 года МТСБУ осуществило 4487 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 242,7 млн грн, что на 162% больше количества выплат и на 155% больше суммы, чем в аналогичный период 2024 года.