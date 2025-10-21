Середній розмір страхових виплат постраждалим в ДТП збільшився на 27,5%: чим зумовлено зростання

Середній розмір страхової виплати за вимогами потерпілих осіб в ДТП за 9 місяців 2025 року склав 42 248 грн, що на 27,5% більше ніж в аналогічному періоді 2024 року (33 313,5 грн). Це зростання зумовлене насамперед підвищенням вартості відновлювального ремонту транспортних засобів, збільшенням кількості ДТП, а також змінами у процесах врегулювання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Голова правління МТСБУ Олександр Берназюк констатує: "Ринок ОСЦПВ демонструє зростання частоти збитків на 20% у першому півріччі 2025 року, а середнього розміру збитку — майже на 30% порівняно з минулим роком. Підвищення вартості відновлювального ремонту пошкоджених транспортних засобів (у першу чергу, за рахунок зростання цін на запчастині частини) чинить значний тиск на тарифну політику, тож страховики змушені шукати баланс між доступністю полісів для водіїв та належним рівнем страхового захисту".

Динаміка платежів

Загальна сума нарахованих страхових платежів за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ) склала 16,85 млрд грн, що на 122,8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За цей період страховики за внутрішніми договорами здійснили страхових виплат на суму понад 4,5 млрд грн, врегулювавши 108 213 вимог постраждалих у ДТП. Кількість врегульованих вимог зросла на 3,1%, а обсяг виплаченого відшкодування — на 30,7% порівняно з 2024 роком.

Середня страхова премія за укладеними внутрішніми договорами страхування склала 3 114,79 грн, що демонструє зростання на 236,3% порівняно з попереднім роком (1 318,19 грн). Це зростання пов’язане не лише з ринковими змінами, але й з адаптацією страхових компаній до нових вимог законодавства.

Як зазначили в МТСБУ, повний перехід на нові договори "автоцивілки" з лімітом 250 000 грн (проти 160 000 грн у 2024 році) поступово впливатиме на подальше збільшення середнього розміру виплати.

Цифровізація та нові сервіси

Протягом 9 місяців 2025 року страховики уклали понад 5,4 млн внутрішніх договорів ОСЦПВ, що на 5,7% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Попри це, ринок демонструє чіткий перехід до цифрового формату: частка електронних внутрішніх договорів страхування у 2025 році сягнула 99,7%, тоді як у 2024 році вона становила лише 75,9%. Ця трансформація забезпечує підвищення прозорості та зменшення ризиків шахрайства.

Одним із ключових зрушень стало впровадження системи прямого врегулювання для всіх страхових компаній. Відтепер потерпілі можуть отримати виплату безпосередньо у свого страховика. Ця система суттєво прискорила врегулювання: середній строк розгляду справи становить 29 днів (тоді як за стандартною процедурою – 65 днів).

Водії дедалі частіше користуються "європротоколом": кількість таких випадків зросла на 23,9% у порівнянні з минулим роком. За січень–вересень 2025 року страховими компаніями врегульовано 48 506 випадків ДТП за Європротоколом, а сума виплачених компенсацій перевищила 1,3 млрд грн, що на 78,9% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, за ІІІ квартал 2025 року МТСБУ здійснило 4487 регламентних виплат з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 242,7 млн грн, що на 162% більше за кількість виплат та на 155% більше за суму, ніж у аналогічний період 2024 року.